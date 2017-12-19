Поставленные к выборам президента рамки оставят в новосибирских школах





После президентских выборов в сотне новосибирских школ останется оборудование для досмотра

К выборам президента РФ, которые пройдут в марте 2018 года, в Новосибирской области усилят безопасность — более чем в 100 школах региона поставят досмотровое оборудование, а после выборов металлодетекторы оставят в распоряжении школ.





Об этом сегодня сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.





Особый упор власти сделают на дополнительной безопасности на объектах массового скопления людей, включая те учреждения, где откроются избирательные участки. «Учитывая, что в этом году всю страну захлестнула волна телефонного терроризма, то на наиболее потенциально подверженных этому объекты — на них будут реализованы дополнительные технические мероприятия. <...> Мы выделили из резервного фонда дополнительные средства и приобретаем более 140 рамок-металлоискателей, чтобы оборудовать все основные крупные здания, где будут избирательные участки, в первую очередь это школы», — сказал Травников.







По словам врио губернатора, эта мера позволит обеспечить безопасность и оперативно принимать решения о необходимости эвакуации в случае тревожных сигналов.





«После завершения избирательной кампании предполагается, что все эти устройства останутся в пользовании руководителей тех объектов, где они будут установлены, в том числе в школах», — отметил глава региона.





Обычно рамки-металлоискатели устанавливают в школах на время проведения ЕГЭ — на прошедших экзаменах в Новосибирске школьники рассказывали, что из-за такого досмотра они сильно нервничают.