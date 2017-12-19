Массовая авария на Красном проспекте: Toyota вылетела на парковку после удара автобуса
Днём 19 декабря автобус
Авария произошла в 11:20 неподалёку от перекрёстка Красного проспекта и улицы Писарева. В ДТП участвовали автобус
«Автобус и Vitz двигались по Красному проспекту со стороны Писарева в сторону улицы Кропоткина. Водитель автобуса утверждает, что он ехал в крайнем правом ряду, резко перед ним перестроился Vitz. Автобус его ударяет в заднюю часть, отчего Vitz отлетает на парковку возле дома
По словам аваркомов, у водителя «Витца» другая версия происшествия: она утверждает, что заблаговременно перестроилась в правый ряд и стала заезжать на парковку, а автобус её догнал.
Ни водители, ни пассажиры автобуса в аварии не пострадали, добавили в «Автоспасе».
Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ООО «ОСТА» (перевозчик, работающий на маршруте
«Водители на легковых автомобилях не задумываются, что в автобусах очень много людей. И если применить экстренное торможение, то в этом случае, во-первых, оно бы, со слов водителя, не помогло. А если бы он его применил, плюс к этому ещё могли бы пострадать люди», — пояснили в ООО «ОСТА».
Перевозчик уточнил, что после аварии пассажиры по тем же билетам смогли продолжить поездку на следующем автобусе.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus