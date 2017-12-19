Массовая авария на Красном проспекте: Toyota вылетела на парковку после удара автобуса

Авария произошла в двенадцатом часу дня
Авария произошла в двенадцатом часу дня

Днём 19 декабря автобус № 95 попал в массовую аварию недалеко от станции метро «Гагаринская» — пассажиры общественного транспорта не пострадали и уехали на следующем автобусе по тем же билетам.


Авария произошла в 11:20 неподалёку от перекрёстка Красного проспекта и улицы Писарева. В ДТП участвовали автобус № 95, Toyota Vitz, ВАЗ 2112, Toyota Mark II.

«Автобус и Vitz двигались по Красному проспекту со стороны Писарева в сторону улицы Кропоткина. Водитель автобуса утверждает, что он ехал в крайнем правом ряду, резко перед ним перестроился Vitz. Автобус его ударяет в заднюю часть, отчего Vitz отлетает на парковку возле дома № 86"а" и бьёт там сначала "двенашку", а потом Mark», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Участниками аварии стали автобус и три легковых машины
Участниками аварии стали автобус и три легковых машины


По словам аваркомов, у водителя «Витца» другая версия происшествия: она утверждает, что заблаговременно перестроилась в правый ряд и стала заезжать на парковку, а автобус её догнал.


Ни водители, ни пассажиры автобуса в аварии не пострадали, добавили в «Автоспасе».


Участники ДТП спорят, кто из них виноват
Участники ДТП спорят, кто из них виноват


Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ООО «ОСТА» (перевозчик, работающий на маршруте № 95), водитель автобуса не мог резко затормозить, когда прямо перед ним в крайнюю правую полосу перестроилась легковая машина.


«Водители на легковых автомобилях не задумываются, что в автобусах очень много людей. И если применить экстренное торможение, то в этом случае, во-первых, оно бы, со слов водителя, не помогло. А если бы он его применил, плюс к этому ещё могли бы пострадать люди», — пояснили в ООО «ОСТА».


Перевозчик уточнил, что после аварии пассажиры по тем же билетам смогли продолжить поездку на следующем автобусе. 


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал


За рулём «Тойоты Витц» была девушка
За рулём «Тойоты Витц» была девушка


В конце ноября серьёзное ДТП с общественным транспортом случилось в Первомайском районе Новосибирска. На улице Нахимова автобус № 50 сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщина погибла.

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