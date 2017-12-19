Массовая авария на Красном проспекте: Toyota вылетела на парковку после удара автобуса

Авария произошла в двенадцатом часу дня

Днём 19 декабря автобус № 95 попал в массовую аварию недалеко от станции метро «Гагаринская» — пассажиры общественного транспорта не пострадали и уехали на следующем автобусе по тем же билетам.







Авария произошла в 11:20 неподалёку от перекрёстка Красного проспекта и улицы Писарева. В ДТП участвовали автобус № 95 , Toyota Vitz, ВАЗ 2112, Toyota Mark II.



«Автобус и Vitz двигались по Красному проспекту со стороны Писарева в сторону улицы Кропоткина. Водитель автобуса утверждает, что он ехал в крайнем правом ряду, резко перед ним перестроился Vitz. Автобус его ударяет в заднюю часть, отчего Vitz отлетает на парковку возле дома № 86"а" и бьёт там сначала "двенашку", а потом Mark», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Участниками аварии стали автобус и три легковых машины





По словам аваркомов, у водителя «Витца» другая версия происшествия: она утверждает, что заблаговременно перестроилась в правый ряд и стала заезжать на парковку, а автобус её догнал.







Ни водители, ни пассажиры автобуса в аварии не пострадали, добавили в «Автоспасе».







Участники ДТП спорят, кто из них виноват





Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ООО «ОСТА» (перевозчик, работающий на маршруте № 95 ), водитель автобуса не мог резко затормозить, когда прямо перед ним в крайнюю правую полосу перестроилась легковая машина.







«Водители на легковых автомобилях не задумываются, что в автобусах очень много людей. И если применить экстренное торможение, то в этом случае, во-первых, оно бы, со слов водителя, не помогло. А если бы он его применил, плюс к этому ещё могли бы пострадать люди», — пояснили в ООО «ОСТА».







Перевозчик уточнил, что после аварии пассажиры по тем же билетам смогли продолжить поездку на следующем автобусе.





В аварии никто не пострадал





За рулём «Тойоты Витц» была девушка



