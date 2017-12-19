Родным 13-летней пациентки клиники Мешалкина посоветовали найти паллиативный центр

13-летнюю Айсан из Азербайджана отправляют в паллиативный центр после нескольких недель реанимации

13-летнюю пациентку клиники Мешалкина из Азербайджана, которая неожиданно впала в кому, перевели из реанимации в обычную палату, а родственникам девочки посоветовали искать паллиативный центр.





«Ребёнка перевели в палату, потому что сказали, что в реанимации ей уже больше делать нечего, — рассказал НГС.НОВОСТИ дядя девочки Рашад Гусейнов. — И сказали паллиативный центр искать. Но я пока не нашёл, потому что нет в городе нормального. В Барышево один открылся, но этот вариант меня вообще не устраивает, потому что сами знаете, кого туда отправляют».







В начале ноября Айсан Гусейнову привезли на плановое обследование в клинику Мешалкина, где 10 лет назад она перенесла операцию на сердце. Во время осмотра выяснилось, что девочке нужна экстренная помощь. Врачи убрали около литра жидкости из лёгких ребёнка, после чего Айсан впала в кому. За каждые сутки в клинике Мешалкина дядя девочки платил по 34 тысячи рублей, при этом прогнозов, по его словам, никаких не давали. Перевести ребёнка в другую больницу не разрешали без заключения минздрава.







Несколько дней назад, рассказал Гусейнов, девочку осматривали врачи из областной больницы. Со вчерашнего дня его племянница находится в палате под присмотром сиделки. Рашад Гусейнов подчеркнул, что забирать девочку домой нельзя. Сейчас он надеется найти подходящий центр, где о ребёнке позаботятся.





Обновлено: Через несколько часов после публикации материала директор клиники Мешалкина Александр Караськов сообщил НГС.НОВОСТИ, что девочка поступила к ним в тяжёлом состоянии и врачи боролись за её жизнь. «Ребёнок не умирает и не будет умирать. Наоборот, ребёнок будет жить. А что дядя привёз сюда "труп" и хочет, чтобы все ему платили за всё и вся, это безумие какое-то», — прокомментировал Караськов.