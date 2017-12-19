Новосибирцы набрали длинных кредитов на жильё и не торопятся их отдавать

Задолженность сибиряков оказалась рекордной в стране
Задолженность сибиряков оказалась рекордной в стране

Аналитики зафиксировали в Новосибирской области рекордные сроки ипотеки: если в целом в Сибирском федеральном округе ипотеку берут в среднем на 15,1 лет, то новосибирцы растягивают ипотеку на 16,4 лет.


К такому выводу пришли эксперты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). По их данным, растёт не только срок, но и средняя сумма кредитования: в среднем в Сибири она составляет 1,4 млн рублей и выросла на 7,1% по отношению к прошлому году, в Новосибирской области в кредит на жильё берут в среднем 1,7 млн рублей.


«Данный факт имеет два объяснения. Во-первых, при снижении ставки некоторые заемщики могут позволить себе взять более крупный кредит и на более долгий срок. Во-вторых, те, кто ранее рассчитывал на жилье массового сегмента, теперь на фоне роста объемов предложения по привлекательным ценам рассчитывают приобрести недвижимость классом выше. При этом сумма накоплений у таких покупателей не изменилась, в связи с чем они делают меньший первоначальный взнос, беря большую сумму в кредит», — объяснил статистику член ассоциации, гендиректор «КИТ Финанс Капитал» Денис Аксёнов.


При этом в НАПКА заметили, что в Сибири сегодня отмечается рекордный объём просрочек по ипотеке: если в целом по стране этот показатель составляет 1,4% от общего объёма кредитования, то в СФО — 1,57%.


Хотя за год рост просроченной задолженности сократился вдвое, 15% против 29% к концу прошлого года, общая тенденция вызывает опасения у аналитиков. «Важно учитывать, что ипотечный клиент 2015–2017 годов — это тот, у кого есть в среднем сумма, не превышающая 30% от стоимости жилья, — поясняют в ассоциации. — Как правило, они не могут рассчитывать свои финансовые возможности вперед даже на 3–4 года. Как следствие, рост просроченной задолженности, скорее всего, в ближайшие несколько лет будет динамично увеличиваться».


В качестве причин в НАПКА называют снижение реально располагаемых доходов, из-за чего растут затраты на товары первой необходимости и меньше средств остаётся на оплату ипотеки, а также рост инфляции на фоне стагнирующих зарплат.


Ранее эксперты подсчитали, сколько зарплат понадобится сибирякам, чтобы купить квартиру: оказалось, что жильё в Новосибирске — самое недоступное в Западной Сибири.

Прочтений: 9763
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (72)72
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено