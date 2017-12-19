Новосибирцы набрали длинных кредитов на жильё и не торопятся их отдавать

Задолженность сибиряков оказалась рекордной в стране

Аналитики зафиксировали в Новосибирской области рекордные сроки ипотеки: если в целом в Сибирском федеральном округе ипотеку берут в среднем на 15,1 лет, то новосибирцы растягивают ипотеку на 16,4 лет.







К такому выводу пришли эксперты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). По их данным, растёт не только срок, но и средняя сумма кредитования: в среднем в Сибири она составляет 1,4 млн рублей и выросла на 7,1% по отношению к прошлому году, в Новосибирской области в кредит на жильё берут в среднем 1,7 млн рублей.







«Данный факт имеет два объяснения. Во-первых, при снижении ставки некоторые заемщики могут позволить себе взять более крупный кредит и на более долгий срок. Во-вторых, те, кто ранее рассчитывал на жилье массового сегмента, теперь на фоне роста объемов предложения по привлекательным ценам рассчитывают приобрести недвижимость классом выше. При этом сумма накоплений у таких покупателей не изменилась, в связи с чем они делают меньший первоначальный взнос, беря большую сумму в кредит», — объяснил статистику член ассоциации, гендиректор «КИТ Финанс Капитал» Денис Аксёнов.







При этом в НАПКА заметили, что в Сибири сегодня отмечается рекордный объём просрочек по ипотеке: если в целом по стране этот показатель составляет 1,4% от общего объёма кредитования, то в СФО — 1,57%.







Хотя за год рост просроченной задолженности сократился вдвое, 15% против 29% к концу прошлого года, общая тенденция вызывает опасения у аналитиков. «Важно учитывать, что ипотечный клиент 2015–2017 годов — это тот, у кого есть в среднем сумма, не превышающая 30% от стоимости жилья, — поясняют в ассоциации. — Как правило, они не могут рассчитывать свои финансовые возможности вперед даже на 3–4 года. Как следствие, рост просроченной задолженности, скорее всего, в ближайшие несколько лет будет динамично увеличиваться».







В качестве причин в НАПКА называют снижение реально располагаемых доходов, из-за чего растут затраты на товары первой необходимости и меньше средств остаётся на оплату ипотеки, а также рост инфляции на фоне стагнирующих зарплат.







Ранее эксперты подсчитали, сколько зарплат понадобится сибирякам, чтобы купить квартиру: оказалось, что жильё в Новосибирске — самое недоступное в Западной Сибири.