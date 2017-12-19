Слава Степанов сфотографировал северное сияние и вулканы посреди океана из окна самолёта
Новосибирский фотограф Слава Степанов за год облетел десятки городов мира и опубликовал в своем блоге фотографии, сделанные из окна самолёта.
Фотографии, которые сделал из окна самолёта, Слава опубликовал сегодня.
«Самые интересные моменты я обычно заранее отмечаю на карте, можно по времени полёта рассчитать, будет закат или рассвет, с какой стороны будет солнце, какая погода и есть ли смысл сидеть дежурить или спать и не открывать иллюминатор. Если не совсем уставший, то дежурю, смотрю, что будем пролетать», —рассказал Слава Степанов корреспонденту НГС.НОВОСТИ.
По словам Степанова, в этом году он совершил чуть меньше ста перелётов.
«Иногда бывает, что просто везёт. В частности, когда было северное сияние над Ямалом, весь самолёт спал, я один затвором щёлкал», — вспоминает Слава.
«Были моменты, что хочу сфотографировать, но сижу не с той стороны. Например, очень хотел увидеть с самолёта Тофаларию. И понимаю, что мы уже подлетаем, но она, допустим, по левый борт, а я сижу по правый. Я не отчаиваюсь в такие моменты, иду по салону, смотрю, кого проще попросить подняться, объясняю ситуацию», — рассказывает фотограф.
Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что в июле фотограф на два дня попал в центр Тофаларии — село Алыгджер.
Степанов говорит, что ему нравится, когда командир экипажа объявляет, над каким городом сейчас пролетает самолёт.
«Вообще у меня инстинкт выработался в самолёте спать, если бы никогда не спал, то подборка была попышнее. Но это то, что успел нащёлкать за этот год», — добавил Слава.
В прошлом году за год Слава совершил около 150 перелетов: от Рио-де-Жанейро и Аляски до Африки и Дальнего Востока, большинство из них — рабочие поездки.
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Ксения Евдокимова
Фото Славы Степанова, gelio.livejournal.com