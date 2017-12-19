Слава Степанов сфотографировал северное сияние и вулканы посреди океана из окна самолёта

Новосибирский фотограф Слава Степанов за год облетел десятки городов мира и опубликовал в своем блоге фотографии, сделанные из окна самолёта.


Северное сияние над Ямалом
Северное сияние над Ямалом


Фотографии, которые сделал из окна самолёта, Слава опубликовал сегодня.


«Самые интересные моменты я обычно заранее отмечаю на карте, можно по времени полёта рассчитать, будет закат или рассвет, с какой стороны будет солнце, какая погода и есть ли смысл сидеть дежурить или спать и не открывать иллюминатор. Если не совсем уставший, то дежурю, смотрю, что будем пролетать», —рассказал Слава Степанов корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


Полуостров Камчатка
Полуостров Камчатка


Небо из окна иллюминатора
Небо из окна иллюминатора


По словам Степанова, в этом году он совершил чуть меньше ста перелётов.


Берлинская телебашня
Берлинская телебашня


Русло реки Амур
Русло реки Амур


«Иногда бывает, что просто везёт. В частности, когда было северное сияние над Ямалом, весь самолёт спал, я один затвором щёлкал», — вспоминает Слава.


Горные плато в Иране
Горные плато в Иране


Джугджур — горы на Дальнем Востоке
Джугджур — горы на Дальнем Востоке


«Были моменты, что хочу сфотографировать, но сижу не с той стороны. Например, очень хотел увидеть с самолёта Тофаларию. И понимаю, что мы уже подлетаем, но она, допустим, по левый борт, а я сижу по правый. Я не отчаиваюсь в такие моменты, иду по салону, смотрю, кого проще попросить подняться, объясняю ситуацию», — рассказывает фотограф.


Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что в июле фотограф на два дня попал в центр Тофаларии — село Алыгджер.


Тофалария — затерянный край Иркутской области
Тофалария — затерянный край Иркутской области


Побережье озера Байкал
Побережье озера Байкал


Степанов говорит, что ему нравится, когда командир экипажа объявляет, над каким городом сейчас пролетает самолёт.


Вашингтон из окна самолёта
Вашингтон из окна самолёта


Серебристые облака — сравнительно редкое атмосферное явление. Это крайне разреженные облака, возникающие на высоте около 80 км над поверхностью Земли и видимые в глубоких сумерках
Серебристые облака — сравнительно редкое атмосферное явление. Это крайне разреженные облака, возникающие на высоте около 80 км над поверхностью Земли и видимые в глубоких сумерках


«Вообще у меня инстинкт выработался в самолёте спать, если бы никогда не спал, то подборка была попышнее. Но это то, что успел нащёлкать за этот год», — добавил Слава.


Корабли на рейде возле Стамбула
Корабли на рейде возле Стамбула


Японский остров Рисири —  по сути, это погруженный в море конус вулкана
Японский остров Рисири —  по сути, это погруженный в море конус вулкана


В прошлом году за год Слава совершил около 150 перелетов: от Рио-де-Жанейро и Аляски до Африки и Дальнего Востока, большинство из них — рабочие поездки.

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