По 400 рублей в час: новосибирские чиновники заказали дорогие машины для поездок по работе

Для поездок по Новосибирску и Сибири чиновникам понадобились машины представительского класса

Минсельхоз Новосибирской области выбрал компанию, которая в 2018 году будет оказывать чиновникам услуги по проезду в комфортабельных автомобилях.





Итоги конкурса опубликованы сегодня, 19 декабря, на сайте госзакупок. Победителем аукциона стала компания «СтройИнвестРезерв» — она готова предоставить услуги за 369 рублей в час.





Ранее в описании лота фигурировала сумма 415 рублей за час, всего на передвижение чиновников ведомство было готово потратить 2,7 млн рублей из областного бюджета.





Властям понадобились три экипажа и три легковых машины представительского класса с двигателями мощностью не менее 148 лошадиных сил, с системой кондиционирования и подогревом передних сидений.







Победитель должен будет весь следующий год предоставлять областным служащим легковой седан не ранее 2013 года выпуска — в документации указано, что машины должны прибыть через 20 минут после вызова в пределах Новосибирска и при предварительной заявке за сутки — в любое место в Сибири. Экипажи должны подавать круглосуточно и в любой день недели.







Также исполнитель обязан «осуществлять персональный подбор водительского состава по согласованию с заказчиком и в случае необходимости заменять водителя по требованию», отмечается в требованиях.







Весной облправительство Новосибирской области также объявляло конкурс, связанный с перемещением чиновников. Власти искали службу такси за 3,7 млн рублей, чтобы возить в командировки сотрудников департамента земельных и имущественных отношений правительства.





Департамент имущественных и земельных отношений региона также объявлял конкурс на предоставление автомобилей представительского класса. Этой структуре облправительства понадобились два экипажа и два чёрных легковых седана. За транспортные услуги чиновники были готовы заплатить не менее 3,5 млн рублей.





Конкурс выиграла компания «Ставр». Она предложила услуги такси за 463 рубля в час вместо максимальной цены 470 рублей, предусмотренных условиями конкурса.





Конкурс на предоставление услуг такси объявляла и Контрольно-счетная палата Новосибирской области. Аудиторам понадобился седан 2012 года выпуска с двигателем мощностью 75 лошадиных сил. Начальная стоимость контракта всего 166,3 тысячи рублей. Исполнитель должен был предоставлять автомобиль в пределах Новосибирска в течение получаса. КСП 15 декабря не определила победителя из-за «несоответствия требованиям, установленным документацией».