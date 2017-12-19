Уволенная за прогул сибирячка добилась выплаты 128 тысяч от торговой сети

Торговая сеть восстановила уволенную работницу и выплатила ей деньги после того, как в дело вмешалась прокуратура
Торговая сеть восстановила уволенную работницу и выплатила ей деньги после того, как в дело вмешалась прокуратура

Прокуратура Калининского района Новосибирска помогла вернуться на работу молодой женщине, которую уволили из крупной торговой сети во время больничного.


В начале октября в районную прокуратуру обратилась жительница Новосибирска, которая за несколько дней до этого лишилась работы в торговой сети.


Как пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Калининского района Олеся Нор, сибирячка работала специалистом по маркетингу — её работа предполагала командировки, в том числе с выездом за пределы Новосибирской области. По версии уволенной работницы, 21 сентября начальник устно распорядился, чтобы она на следующий день поехала по рабочим вопросам в Кемеровскую область. Работница выполнила это требование и уехала в Прокопьевск Кемеровской области, но пока была в командировке, 22 сентября руководство поставило ей прогул.


После командировки и выходных, 25 сентября, работник обратилась в поликлинику из-за того, что плохо себя чувствовала. Врач дала ей больничный до конца рабочей недели. В тот же день женщина предупредила своего руководителя в мессенджере WhatsApp о том, что не может выйти на работу. Но уже на следующий день её уволили за прогул, который она якобы допустила 22 сентября.


«26 октября прокуратурой района в Калининский районный суд было направлено исковое заявлении о признании незаконным приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда — 25 тысяч рублей», — сообщила Олеся Нор.


По её словам, главная ошибка работодателя заключалась в том, что он уволил подчинённую во время больничного.


После того как в этой истории начал разбираться Калининский районный суд, торговая сеть добровольно удовлетворила исковые требования прокурора. «Незаконно уволенный работник с 13 декабря восстановлен на прежнюю должность, ей оплачено время вынужденного прогула — 55 рабочих дней, а также компенсация морального вреда в размере 25 тысяч рублей», — сообщила старший помощник прокурора Калининского района Олеся Нор.


Всего женщине выплатили 128 тысяч рублей включая компенсацию. «По ходатайству работника и работодателя в связи с удовлетворением ответчиком исковых требований в полном объёме гражданское дело по иску прокурора прекращено», — добавили в районной прокуратуре.


Ещё один новосибирец отсудил 250 тысяч рублей у своего бывшего работодателя ООО «Газпром трансгаз Томск» из-за того, что его засыпало грунтом в разрытой траншее с газопроводом.

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