Спасатели помогли новосибирцу попасть в квартиру c крепко спящим ребёнком

Спасатели помогли открыть дверь в квартиру, где ребёнок ждал родителей
Спасатели помогли открыть дверь в квартиру, где ребёнок ждал родителей

В Калининском районе Новосибирска спасатели помогли отцу 8-летнего мальчика попасть домой — ребёнок крепко спал, а потом не смог открыть дверь. 


Случай произошёл около 20:00 накануне, 18 декабря.


«Папа пришёл домой и не смог открыть дверь — ребёнок спал. Он сам разбудил его, но у двери подклинило задвижку, мальчик не смог открыть её. Спасатели расшевелили задвижку и открыли дверь», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.


В МАСС отмечают, что спасателям нередко поступают подобные вызовы — дети, которым 7–8 лет, устают после занятий в школе и кружках и крепко засыпают. 


«Обычно рекомендуем родителям, которые не могут попасть домой, отключить электропитание в счётчике (если он установлен в подъезде), чтобы наступила тишина, и стучать в дверь не монотонно, а делать хлёсткие удары, чтобы ребёнок услышал», — добавил Дмитрий Фокин. 


В начале ноября спасатели помогли родителям 3-летнего малыша, который закрыл дверь на задвижку, пока родители ходили выносить мусор. Тогда МАССовцы смогли попасть в квартиру через пластиковое окно на балконе.

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