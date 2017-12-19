Спасатели помогли новосибирцу попасть в квартиру c крепко спящим ребёнком
В Калининском районе Новосибирска спасатели помогли отцу 8-летнего мальчика попасть домой — ребёнок крепко спал, а потом не смог открыть дверь.
Случай произошёл около 20:00 накануне, 18 декабря.
«Папа пришёл домой и не смог открыть дверь — ребёнок спал. Он сам разбудил его, но у двери подклинило задвижку, мальчик не смог открыть её. Спасатели расшевелили задвижку и открыли дверь», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.
В МАСС отмечают, что спасателям нередко поступают подобные вызовы — дети, которым 7–8 лет, устают после занятий в школе и кружках и крепко засыпают.
«Обычно рекомендуем родителям, которые не могут попасть домой, отключить электропитание в счётчике (если он установлен в подъезде), чтобы наступила тишина, и стучать в дверь не монотонно, а делать хлёсткие удары, чтобы ребёнок услышал», — добавил Дмитрий Фокин.
В начале ноября спасатели помогли родителям 3-летнего малыша, который закрыл дверь на задвижку, пока родители ходили выносить мусор. Тогда МАССовцы смогли попасть в квартиру через пластиковое окно на балконе.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Ольга Власова
Фото Марии Морсиной