Главой министерства образования Новосибирской области назначили бывшего главреда и поэта
В новосибирском правительстве назначили исполняющего обязанности министра образования — им стал Сергей Федорчук.
«Обязанности министра образования, науки и инновационной политики НСО возложены с 14 декабря на заместителя министра Сергея Федорчука, с его согласия», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областного правительства.
До назначения на новую должность Сергей Федорчук занимал должность заместителя министра образования, науки и инновационной политики НСО.
Ранее министром образования Новосибирской области был Сергей Нелюбов. В начале декабря его назначили врио заместителя губернатора. Тогда же стало известно об изменениях в составе правительства.
Сергей Федорчук родился в 1974 году, получил образование в НГПУ, с 2004 года возглавлял городской центр информатизации «Эгида», был главным редактором сайта «Библиотека сибирского краеведения», где в том числе выложены несколько стихотворений Федорчука.
НГС.НОВОСТИ публикуют отрывок из стихотворения «Родина» Сергея Федорчука, вышедшего на сайте «Библиотека сибирского краеведения»:
Я вас люблю, речные вербы,
И многочисленные тополя,
Я вас не брошу, где б я не был,
Пока несет меня земля.
Мне не забыть раскаты грома,
И свежесть летнего дождя,
И лужи длинные у дома,
И крики мокрого гуся.
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Ольга Власова
Фото www.minobr.nso.ru