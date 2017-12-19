Главой министерства образования Новосибирской области назначили бывшего главреда и поэта

43-летний Сергей Федорчук окончил НГПУ

В новосибирском правительстве назначили исполняющего обязанности министра образования — им стал Сергей Федорчук.





«Обязанности министра образования, науки и инновационной политики НСО возложены с 14 декабря на заместителя министра Сергея Федорчука, с его согласия», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областного правительства.





До назначения на новую должность Сергей Федорчук занимал должность заместителя министра образования, науки и инновационной политики НСО.





Ранее министром образования Новосибирской области был Сергей Нелюбов. В начале декабря его назначили врио заместителя губернатора. Тогда же стало известно об изменениях в составе правительства.





Сергей Федорчук родился в 1974 году, получил образование в НГПУ, с 2004 года возглавлял городской центр информатизации «Эгида», был главным редактором сайта «Библиотека сибирского краеведения», где в том числе выложены несколько стихотворений Федорчука.





НГС.НОВОСТИ публикуют отрывок из стихотворения «Родина» Сергея Федорчука, вышедшего на сайте «Библиотека сибирского краеведения»:





Я вас люблю, речные вербы,

И многочисленные тополя,

Я вас не брошу, где б я не был,

Пока несет меня земля.





Мне не забыть раскаты грома,

И свежесть летнего дождя,

И лужи длинные у дома,

И крики мокрого гуся.