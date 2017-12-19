Убийство на Бугринском мосту: полиция ищет «Хонду», которую видели рядом с машиной погибшей

Автомобиль женщины был найден на Бугринском мосту

Новосибирская полиция объявила розыск автомобиля Honda Integra, на котором могли ехать причастные к смерти женщины на Бугринском мосту.





«На месте происшествия находилась эта машина, — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Либо светлая, либо серая, но грязная. Есть вероятность, что этот автомобиль имеет отношение к случившемуся какое-то».





По информации сотрудников уголовного розыска, автомобиль некоторое время находился на месте происшествия, в 8:00 15 декабря машину увезли с Бугринского моста на буксире или эвакуаторе. В полиции уточнили, что у машины повреждены передняя часть кузова и капот.





Очевидцев и тех, кто знает что-либо о местонахождения автомобиля или личности водителя, просят обратиться в полицию.





Напомним, 15 декабря в стоящей на Бугринском мосту машине Nissan Sunny был обнаружен труп женщины со следами побоев. В этот же день новосибирская полиция объявила розыск свидетелей происшествия. По словам очевидцев, перед смертью погибшая подвозила троих мужчин. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала подробности дела.