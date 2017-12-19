На Ватутина потерявший управление КамАЗ влетел в отбойник


Авария произошла в 6:30 утра 
Авария произошла в 6:30 утра 

В Новосибирске на улице Ватутина занесло КамАЗ — грузовик ударил попутную иномарку. 


ДТП произошло в 6:30 утра в районе остановки «Общежитие». КамАЗ с прицепом и Nissan Tiida ехали со стороны ТРЦ «МЕГА» в сторону улицы Немировича-Данченко. 


КамАЗ занесло по ходу движения. Машина врезалась в Nissan, затем грузовик развернуло и он врезался в отбойник. 


«В результате аварии у КамАЗа повредило бензобак, из-за чего на проезжую часть вытекло горючее. Водитель вину признал», — рассказали специалисты мобильного приложения«Автоспас» в соцсети «ВКонтакте». 


После столкновения из бензобака грузовика вытекло горючее 
После столкновения из бензобака грузовика вытекло горючее 


У Nissan Tiida после столкновения оказался помят правый бок 
У Nissan Tiida после столкновения оказался помят правый бок 


Это не первая авария, которая происходит на скользких улицах. Так, накануне вечером в Заельцовском районе водитель KIA не заметила пенсионерку и сбила её на пешеходном переходе. Женщина за рулем иномарки призналась, что не успела затормозить из-за гололеда.  А в воскресенье, 17 декабря, в ДТП на скользкой дороге пострадали двое детей

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