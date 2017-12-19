На Ватутина потерявший управление КамАЗ влетел в отбойник





Авария произошла в 6:30 утра

В Новосибирске на улице Ватутина занесло КамАЗ — грузовик ударил попутную иномарку.





ДТП произошло в 6:30 утра в районе остановки «Общежитие». КамАЗ с прицепом и Nissan Tiida ехали со стороны ТРЦ «МЕГА» в сторону улицы Немировича-Данченко.





КамАЗ занесло по ходу движения. Машина врезалась в Nissan, затем грузовик развернуло и он врезался в отбойник.





«В результате аварии у КамАЗа повредило бензобак, из-за чего на проезжую часть вытекло горючее. Водитель вину признал», — рассказали специалисты мобильного приложения«Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».





После столкновения из бензобака грузовика вытекло горючее





У Nissan Tiida после столкновения оказался помят правый бок





Это не первая авария, которая происходит на скользких улицах. Так, накануне вечером в Заельцовском районе водитель KIA не заметила пенсионерку и сбила её на пешеходном переходе. Женщина за рулем иномарки призналась, что не успела затормозить из-за гололеда. А в воскресенье, 17 декабря, в ДТП на скользкой дороге пострадали двое детей.