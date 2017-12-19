Не успела затормозить из-за гололёда: водитель KIA сбила пенсионерку на «зебре»

Авария случилась около школы недалеко от перекрёстка Кропоткина и Деповской

Водитель KIA не заметила пенсионерку и сбила её на пешеходном переходе в Заельцовском районе Новосибирска.







Авария случилась вчера в 19:05 около школы № 74 .







«49-летняя водитель на KIA Ceed ехала по Кропоткина в сторону Ипподромской и сбила 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.







Пенсионерку увезли в больницу с переломами правых бедра, голени и плеча.







Водитель KIA пояснила сотрудникам ГИБДД, что ехала в правом ряду со скоростью около 20 км/ч, видимость на дороге была ограничена из-за большого потока машин. Женщина говорит, что притормозила перед пешеходным переходом, но, посмотрев на встречную машину, начала движение, при этом не заметив пешехода.





Пострадавшую пенсионерку увезли в больницу с переломами





«Когда увидела пешехода, то не успела затормозить из-за гололёда», — передали в ГИБДД объяснение водителя.





Вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали о двух авариях, которые также случились на скользкой дороге: в ДТП пострадали двое детей.

