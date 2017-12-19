Аналитики подсчитали, сколько салатов могут приготовить новосибирцы на свою зарплату
На среднюю зарплату в Новосибирске можно отметить Новый год два раза — к такому выводу пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру.
«Средняя зарплата в Новосибирске, по данным портала Зарплата.ру, составляет
По данным Росстата, новогодний праздничный стол в Новосибирской области стоит почти 6 тысяч 300 рублей. В меню включены курица, филе говядины, икра, фрукты, конфеты, салаты оливье и сельдь под шубой из расчета на семью из четырёх человек. В «корзину» новогодней ночи также входит отечественный коньяк (651 рублей), местное игристое вино (240 рублей) и бутылка водки (301 рублей).
В этом году стоимость продуктов для «Оливье» в Новосибирске снизилась почти на 3% и составила 304 рубля, а вот «Сельдь под шубой» осталась на уровне прошлогодней цены — 160 рублей.
В среднем каждый житель России потратит на Новый год 17 тысяч 600 рублей — это на 4% больше, чем в прошлом году (17 тысяч рублей). По данным аналитиков, практически вся сумма поровну будет потрачена на еду и подарки, а на развлечения жители выделят только 11% от суммы.
Мужчины на Новый год больше всего хотят получить деньги, ноутбук или смартфон, а женщины — деньги, путешествия, косметику или парфюмерию.
Недавно новосибирцы признались, что при возможности не отказались бы отметить новогодние корпоративы вместе с Павлом Волей и Андреем Малаховым.
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Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова