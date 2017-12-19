«Купленные вторые билеты пропадают»: новосибирцы не могут улететь в Москву второй день

Женщина уже дважды не успела на рейс до Нижнего Новгорода из-за задержек рейсов в Новосибирске

Жители Новосибирска не могут вылететь в Москву со вчерашнего дня: авиакомпания S7 задержала уже несколько рейсов.







Жительница Новосибирска Инна Жданова вместе с коллегой должна была 18 декабря вылететь в Москву на рейсе № 182 авиакомпании S7 в 15:50, а там пересесть на рейс в Нижний Новгород. Но рейс до Москвы вовремя не вылетел.







«Представители авиакомпании давали разную информацию: сначала говорили, что позднее прибытие рейса, потом — что неизвестно, будет он или нет. А у нас дальше рейсы стыковочные. Вчера вечером, когда выясняли, будет ли рейс, нам не дали точный ответ и предложили поменять билеты на рейс № 178, который должен вылететь 19 декабря в 6:40. Мы купили билеты, добились, чтобы нам предоставили гостиницу, которая была в крайне печальном состоянии», — рассказала Инна Жданова.







Рейс № 182 Новосибирск — Москва вылетел вчера в 22 часа. «В итоге в накладке остались те, кто поменял билеты», — сетует сибирячка.







Сегодня Инна с коллегой приехали в аэропорт, надеясь вылететь в 6:40. Но рейс авиакомпании S7 до Москвы снова задержался — сейчас вылет назначен на 9:25. Сначала новосибирцы попросили перерегистрировать их на рейс авиакомпании «Аэрофлот», но оказалось, что он тоже задерживается.







«В итоге купленные вторые билеты из Москвы пропадают, а мы летим в командировку на мероприятие, на него тоже опаздываем», — говорит Инна Жданова.







В диспетчерской аэропорта Домодедово сказали, что авиакомпании не сообщают им о причинах задержки рейсов.





НГС.НОВОСТИ отправили запрос в авиакомпанию S7 с просьбой прокомментировать причины задержки рейсов.





В конце ноября НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в новосибирском Толмачёво почти на сутки задержался рейс в Кызыл — причиной стал туман в аэропорту Тывы.