Депутаты предложили заставить водителей ездить «шашками»

Депутаты предложили заставить водителей ездить «шашками»

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ Ярослав Нилов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с посланием, в котором предлагается изменить ПДД в части правил проезда мест сужения дороги. 


«Cужение проезжей части в связи с ремонтными работами либо аварийными ситуациями приводят к дополнительному снижению интенсивности движения. Поведение водителей, как правило, выглядит хаотичным. В Германии, например, водители проезжают суженный участок по очереди, пользуясь «шашечной» тактикой перестроения, уважительно пропуская последовательно друг друга по одному», — отмечает Ярослав Нилов.


По мнению депутата, «шашки» необходимо закрепить в законодательном порядке, как это сделано в странах Европы. Новые правила должны будут снизить уровень аварийности в местах сужения проезжей части.

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