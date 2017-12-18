Депутаты предложили заставить водителей ездить «шашками»

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ Ярослав Нилов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с посланием, в котором предлагается изменить ПДД в части правил проезда мест сужения дороги.







«Cужение проезжей части в связи с ремонтными работами либо аварийными ситуациями приводят к дополнительному снижению интенсивности движения. Поведение водителей, как правило, выглядит хаотичным. В Германии, например, водители проезжают суженный участок по очереди, пользуясь «шашечной» тактикой перестроения, уважительно пропуская последовательно друг друга по одному», — отмечает Ярослав Нилов.







По мнению депутата, «шашки» необходимо закрепить в законодательном порядке, как это сделано в странах Европы. Новые правила должны будут снизить уровень аварийности в местах сужения проезжей части.