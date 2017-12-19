Новосибирец поставил в машину банную печь

Автора ролика интересует реакция людей на необычный автомобиль

Видеоблогер из Новосибирска поставил в машину банную печь, чтобы прокатиться по городу и посмотреть на реакцию людей.







«Будет лёгкое безумство. В этом автомобиле мы уже устанавливали ванну, катались по городу, смотрели на реакцию людей. Кто-то смеялся, кто-то хохотал, кто-то крутил пальцем у виска. Тогда я обещал, что мы сделаем что-нибудь ещё. В общем, вот стоит печка, трубы и всё, что необходимо», — говорит ведущий Владислав Барашенков в видеоролике на канале «Гараж 54», опубликованном 18 декабря.





Также, блогер обклеил машину мозаичной плёнкой, чтобы авто вписывалось в концепцию «бани на колёсах».





«В общем, наберём воды в ванну, затопим печку, посадим какую-нибудь очаровательную девушку и прокатимся по городу. Классно получилось. Камни пока не стали засыпать. В следующем ролике мы всё сюда загрузим и поедем кататься», — резюмирует Барашенков.





Видео с YouTube-канала «Гараж 54»





Канал «Гараж 54» на YouTube появился в сентябре 2013 года, у него более 700 тысяч подписчиков. Новое видео с водоплавающим «Запорожцем» появилось на YouTube 27 августа, оно набрало уже 102 тысячи просмотров.







В конце июня эти же блогеры соорудили автомобильный спиннер — они сварили его из трёх автомобилей ВАЗ-2109 и прокатились на нём, а в конце августа закопали автомобиль.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал в гостях у новосибирских блогеров и узнал, где снимают любимые тысячами интернет-пользователей ролики, можно ли пользоваться антифризом вместо машинного масла и что нужно, чтобы сделать из «Запорожца» лимузин.

