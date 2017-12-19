Баскетбол: БК «Новосибирск» в гостях обыграл БК «Самара»
Вечером 18 декабря новосибирские баскетболисты одержали победу над командой «Самара» в рамках гостевого матча российской Суперлиги.
Встреча закончилась со счетом 66:49 в пользу БК «Новосибирск». В составе сибиряков отличились Кирилл Писклов (18 очков), Алексей Курцевич (13 подборов) и Алексей Нестеров (2 передачи).
«В целом первые минуты прошли крайне нерезультативно: к середине стартового периода на табло горели скромные 3:3. Быстрее игру в нападении нашли гости: они провели три результативные атаки подряд. Концовку команды доигрывали относительно спокойно», — сообщает пресс-служба самарского клуба.
Сейчас БК «Новосибирск» находится на шестой строчке в турнирной таблице Суперлиги. Следующий матч сибиряки проведут 22 декабря против команды «ТЕМП-СУМЗ-УГМК».
Вчера в рамках Премьер-лиги состоялся домашний матч между БК «Динамо» (Новосибирск) и «Спарта энд К» (Московская область). В напряженном матче сибирячки уступили гостям.
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Александр Сильченко
Фото bcnovosibirsk.ru