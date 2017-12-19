Новосибирцы открыли купальный сезон в 20-градусный мороз

Температура воздуха опустилась до 20 градусов мороза, когда дайверы погрузились в карьер
Температура воздуха опустилась до 20 градусов мороза, когда дайверы погрузились в карьер

Новосибирские дайверы открыли зимний купальный сезон в глубоком карьере — они погрузились в воду, когда температура воздуха достигла –20 градусов.


На этой неделе экстремалы вернулись из трёхдневного путешествия — они побывали на карьере глубиной 106 метров вблизи посёлка Темиртау в Кемеровской области, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из участников погружений, новосибирец Евгений Сысолин.


«Температура воды была на поверхности 2 [градуса], а на глубине 20 метров было 3 [градуса]. Воздух был –20 примерно, морозно! 


Но это нам не помешало отлично провести время и совершить погружения. Погружались по-разному, кто-то раньше выходил, кто-то позже, но в целом все прошло замечательно и весело», — пояснил участник.


Сибирские пловцы открыли сезон в прошедшие выходные
Сибирские пловцы открыли сезон в прошедшие выходные


Команда состояла из десяти человек, а четверо были из Новосибирска, включая двух девушек. Евгений Сысолин подчеркнул, что все участники — профессиональные дайверы с сертификатами.


Все участники — профессиональные дайверы
Все участники — профессиональные дайверы


В следующий раз дайверы планируют погрузиться под лёд на Старый Новый год на озере Инголь в Красноярском крае.



Этот Новый год экстремалы отпраздновали на том же карьере вблизи Темиртау в Кемеровской области — они не только нарядились в Дедов Морозов, но и открыли под водой бутылку шампанского. А в середине прошлого года новосибирские дайверы отпраздновали свадьбу в воде, обменявшись кольцами и поклявшись в любви на глубине почти 5 метров.  

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