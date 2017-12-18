Видео: страшный пожар на Добролюбова уничтожил три дома

Пламя быстро распространилось на соседние дома

Вечером 18 декабря в Октябрьском районе Новосибирска дотла сгорели 3 дома, — спасатели эвакуировали из соседних домов четырёх человек.







По информации очевидцев, пожар случился около 21:00 в доме № 127 на улице Добролюбова.





«Сгорели 3 дома напрочь, и 3 дома очень пострадали. Загорелся один дом и очень быстро огонь распространился на другие дома. Пожарные приехали почти сразу, но гидранты были замёрзшие, и пока всё это дело наладили, пожар усилился. Не успевали тушить», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидица пожара Дарья.





В ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.





«По оперативной информации, в пожарную службу поступило много звонков с сообщением о том, что горит крыша частного дома, была угроза распространения огня. Спасатели эвакуировали четырёх человек из соседних домов. Их состояние удовлетворительное. Огнём было повреждено три дома. Для тушения пожара привлекли дополнительную технику. На место пожара вызвали газовую службу и энергетиков», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ведомства.





Огонь поднимался на высоту пятиэтажного дома





По информации очевидицы Софьи, огонь поднимался на высоту пятиэтажного дома.





«Я видела три пожарные машины, детскую реанимацию, несколько машин скорой помощи», — рассказала девушка.





12 декабря под Новосибирском загорелся дом — в пожаре погибли мужчина и женщина. В МЧС сказали, что вероятная причина пожара — неосторожность при курении.