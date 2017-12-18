Волонтёры спасли от голодной смерти брошенного на цепи пса

В приюте собаку назвали Пухом

Новосибирские зоозащитники подобрали и привезли в приют исхудавшего пса, который был прикован цепью рядом с будкой на улице Покатной.







«Собаке где-то 2–3 года. В том состоянии, в котором он сейчас, ни по шерсти, ни по зубам нереально определить возраст. Веса даже 10 кг нет, совсем кошмар кошмарный», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель региональной общественной организации помощи животным «Кошкино лукошко» Алёна Мезенцева.







По словам зоозащитницы, вчера вечером она увидела в соцсети видео с истощённой собакой и связалась с автором ролика, чтобы узнать, почему пёс в таком состоянии. Как выяснилось, эта собака сидит на цепи возле частного дома в Октябрьском районе, а автором видео оказалась девушка, которая на протяжении нескольких дней подкармливает пса. Она же рассказала Алёне, что свет в доме никогда не горит.





«У меня такое подозрение, что люди просто съехали и оставили животное там умирать», — предполагает Алёна Мезенцева.











Когда вчера вечером волонтёры приехали, чтобы забрать собаку в приют, то выяснилось, что с отощавшего пса свалился ошейник. Но при этом собака всё равно не двигалась с места. Сегодня пса отвезли в ветеринарную клинику: врачи взяли у него кровь на анализы и сделали УЗИ внутренних органов.







По словам Алёны, пока трудно сказать, выживет ли собака. «Прогнозы неутешительные, потому что истощение очень сильное, непонятно вообще, справится ли организм. На данный момент мы собаку забрали в приют, сейчас у него дробное кормление — специальная ветеринарная диета и капельницы», — пояснила Алёна Мезенцева.







В приюте собаку назвали Пухом. Сейчас зоозащитники собирают деньги на восстановление его здоровья и собираются подавать в полицию заявление о жестоком обращении с животным.





8 декабря Госдума во втором, основном, чтении приняла поправки в уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за издевательства над животными. По новым нормам суд сможет посадить живодёра на три года в тюрьму за «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье». А за насилие над животными при детях или заснятое на видео и выложенное в интернет живодёр может получить пять лет лишения свободы.