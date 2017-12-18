Больше 500 домов остались без электричества в Первомайском районе

Свет обещают вернуть к 23:00

Вечером 18 декабря в Первомайском районе Новосибирска случилась авария — больше 500 домов остались без света.







По информации местного жителя, света нет в домах на улицах Героев Революции, Подольской, Столбовой и других.





«Отключили электричество где-то около 20:00. Свет сначала моргнул один раз, а потом отключился. Только собирались готовить ужин. Выглянул в окно — половина района в темноте», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в социальной сети «ВКонтакте» местный житель.





По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», отключение произошло в 19:40. В качестве официальной причины на муниципальном ресурсе было указано «Аварийное отключение на ТП». Восстановить подачу электричества планируют к 23:00.





В зону отключения попали 557 домов





За последний месяц это не первое массовое отключение электричества в Новосибирске. Вечером 20 ноября в Октябрьском районе Новосибирска случилась похожее отключение. Тогда без света осталось 190 домов.