В центре Новосибирска открылся бар c шезлонгами и напитками из города атомщиков

На первом этаже офисного здания на улице Горького, 54 в центре Новосибирска в минувшие выходные заработал бар Jawsspot. Заведение заняло часть помещения, которое освободил закрывшийся Green bar, ещё раньше тут работал ирландский бар «Дублин».





Пока в баре работает только основной зал на первом этаже, но вскоре должен появиться и подвал





Jawsspot — сеть фирменных баров, которые открываются с разрешения пивоварни Jaws Brewery, которая специализируется на так называемом крафтовом пиве. Пивоварня расположена в посёлке Белоярский Свердловской области, там же, где расположена одна из крупных российских АЭС. Это обстоятельство, в частности, дало название одному из самых известных сортов пива Jaws Brewery — «Атомная прачечная».







Кроме обычных стульев и табуретов в баре установлены пляжные шезлонги





Новосибирский Jawsspot — проект владельцев баров The Rooks и The Rooks Sheregesh Игоря Каменева и Максима Серанта. Их партнёрами в этом проекте стали предприниматели Антон Ластовка и Денис Каменев, которые занимаются дистрибуцией крафтовых напитков и развивают бар «Биргик» в Новокузнецке.





«Jawsspot — это, по сути, посольство или представительство пивоварни Jaws Brewery. Это, пожалуй, самая популярная крафтовая пивоварня за Уралом, которая стремится уйти ныне от термина "крафт", а заслужить репутацию производителя просто отличного пива», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Игорь Каменев.







По соглашению с пивоварней на розлив (по терминологии рестораторов «на кранах») в заведении будет продаваться только пиво Jaws Brewery. Дополнит его только сидр St.Anton, который также производится в России.





Заведение открылось в части помещения, где раньше уже работали два бара





Цены на пиво начинаются со 150 рублей за бокал 0,4 литра. К пиву можно будет заказать только готовые закуски, кухни в баре нет. Как обещает Каменев, в Jawsspot также будет четыре эксклюзивных сорта пивоварни, которые есть только в её фирменных барах. Сейчас в заведении около 40 посадочных мест на первом этаже. Чуть позже должен открыться для посетителей и подвал, в котором будет стоять бильярд и другие подобные игры для помещений.





Заведение пока работает в тестовом режиме, официальное открытие намечено на ближайшую пятницу.





Кроме Jawsspot, крафтовое пиво предлагает, например, сеть баров-магазинов «Йохохо», включающая четыре заведения в Новосибирске и Кольцово. Ближе всего к новому бару на Максима Горького находится Bootlegger's craft pub&shop — буквально в 200 метрах.