В центре Новосибирска открылся бар c шезлонгами и напитками из города атомщиков

На первом этаже офисного здания на улице Горького, 54 в центре Новосибирска в минувшие выходные заработал бар Jawsspot. Заведение заняло часть помещения, которое освободил закрывшийся Green bar, ещё раньше тут работал ирландский бар «Дублин».


Пока в баре работает только основной зал на первом этаже, но вскоре должен появиться и подвал    
Пока в баре работает только основной зал на первом этаже, но вскоре должен появиться и подвал    


Jawsspot — сеть фирменных баров, которые открываются с разрешения пивоварни Jaws Brewery, которая специализируется на так называемом крафтовом пиве. Пивоварня расположена в посёлке Белоярский Свердловской области, там же, где расположена одна из крупных российских АЭС. Это обстоятельство, в частности, дало название одному из самых известных сортов пива Jaws Brewery — «Атомная прачечная».


Кроме обычных стульев и табуретов в баре установлены пляжные шезлонги
Кроме обычных стульев и табуретов в баре установлены пляжные шезлонги


Новосибирский Jawsspot — проект владельцев баров The Rooks и The Rooks Sheregesh Игоря Каменева и Максима Серанта. Их партнёрами в этом проекте стали предприниматели Антон Ластовка и Денис Каменев, которые занимаются дистрибуцией крафтовых напитков и развивают бар «Биргик» в Новокузнецке. 


«Jawsspot — это, по сути, посольство или представительство пивоварни Jaws Brewery. Это, пожалуй, самая популярная крафтовая пивоварня за Уралом, которая стремится уйти ныне от термина "крафт", а заслужить репутацию производителя просто отличного пива», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Игорь Каменев.


По соглашению с пивоварней на розлив (по терминологии рестораторов «на кранах») в заведении будет продаваться только пиво Jaws Brewery. Дополнит его только сидр St.Anton, который также производится в России.


Заведение открылось в части помещения, где раньше уже работали два бара
Заведение открылось в части помещения, где раньше уже работали два бара


Цены на пиво начинаются со 150 рублей за бокал 0,4 литра. К пиву можно будет заказать только готовые закуски, кухни в баре нет. Как обещает Каменев, в Jawsspot также будет четыре эксклюзивных сорта пивоварни, которые есть только в её фирменных барах. Сейчас в заведении около 40 посадочных мест на первом этаже. Чуть позже должен открыться для посетителей и подвал, в котором будет стоять бильярд и другие подобные игры для помещений.  


Заведение пока работает в тестовом режиме, официальное открытие намечено на ближайшую пятницу.


Кроме Jawsspot, крафтовое пиво предлагает, например, сеть баров-магазинов «Йохохо», включающая четыре заведения в Новосибирске и Кольцово. Ближе всего к новому бару на Максима Горького находится Bootlegger's craft pub&shop — буквально в 200 метрах. 

Прочтений: 7731
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено