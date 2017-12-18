Мэрия Новосибирска отменила скидки по Единой транспортной карте

Не все новосибирцы заметили, как скидка по транспортной карте перестала действовать

Власти Новосибирска отменили скидку на проезд в метро, трамваях и троллейбусах по Единой транспортной карте до конца 2018 года.







«Я рассчитываюсь транспортной картой, стоимость проезда 20 рублей за наличку и 19 рублей по карте. Но почему-то по карте стали списывать по 20 рублей втихушку и только в метро, в трамвае также скидка один рубль сохраняется», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ 17 декабря житель Новосибирска.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ убедилась, что скидка на проезд по карте перестала действовать с 16 декабря, но не все новосибирцы вовремя это заметили.





На сайте мэрии НГС.НОВОСТИ обнаружили постановление от 12 декабря, подписанное мэром Анатолием Локтем «О приостановлении действия отдельных постановлений мэрии города Новосибирска».







Мэр распорядился отменить скидку в один рубль на проезд в городском муниципальном общественном транспорте по Единой транспортной карте до 31 декабря 2018 года.







Этим же постановлением Анатолий Локоть распорядился погасить долги перед частными перевозчиками за проезд льготников. По информации пресс-центра мэрии, задолженность мэрии перед перевозчиками составляет около 90 млн рублей. При этом в мэрии отметили, что компенсации за проезд льготников — не самая существенная часть доходов перевозчиков.





До отмены скидки на муниципальных видах транспорта — метро, трамвае и троллейбусе — держателям ЕТК предоставлялась скидка в 1 рубль. То есть вместо 20 рублей за поездку в метро владельцы карточек платили 19 рублей, в трамвае и троллейбусе — 17 вместо 18 рублей.





НГС.НОВОСТИ направили запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать причины отмены скидок по ЕТК.





Летом этого года городские власти уже допускали возможность повышения стоимости проезда на муниципальных видах транспорта. На низкие тарифы жаловалось руководство и метро, и «Горэлектротранспорта». Мэр Анатолий Локоть признавал, что себестоимость проезда на всех видах общественного транспорта значительно выше тарифов, поэтому «разницу нужно чем-то восполнять».





Обновлено: в мэрии Новосибирска позднее прокомментировали отмену скидок по ЕТК и заверили, что готовы их вернуть после того, как тарифы поднимут.