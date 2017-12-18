Мэрия Новосибирска отменила скидки по Единой транспортной карте
Власти Новосибирска отменили скидку на проезд в метро, трамваях и троллейбусах по Единой транспортной карте до конца 2018 года.
«Я рассчитываюсь транспортной картой, стоимость проезда 20 рублей за наличку и 19 рублей по карте. Но почему-то по карте стали списывать по 20 рублей втихушку и только в метро, в трамвае также скидка один рубль сохраняется», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ 17 декабря житель Новосибирска.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ убедилась, что скидка на проезд по карте перестала действовать с 16 декабря, но не все новосибирцы вовремя это заметили.
На сайте мэрии НГС.НОВОСТИ обнаружили постановление от 12 декабря, подписанное мэром Анатолием Локтем «О приостановлении действия отдельных постановлений мэрии города Новосибирска».
Мэр распорядился отменить скидку в один рубль на проезд в городском муниципальном общественном транспорте по Единой транспортной карте до 31 декабря 2018 года.
Этим же постановлением Анатолий Локоть распорядился погасить долги перед частными перевозчиками за проезд льготников. По информации пресс-центра мэрии, задолженность мэрии перед перевозчиками составляет около 90 млн рублей. При этом в мэрии отметили, что компенсации за проезд льготников — не самая существенная часть доходов перевозчиков.
До отмены скидки на муниципальных видах транспорта — метро, трамвае и троллейбусе — держателям ЕТК предоставлялась скидка в 1 рубль. То есть вместо 20 рублей за поездку в метро владельцы карточек платили 19 рублей, в трамвае и троллейбусе — 17 вместо 18 рублей.
НГС.НОВОСТИ направили запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать причины отмены скидок по ЕТК.
Летом этого года городские власти уже допускали возможность повышения стоимости проезда на муниципальных видах транспорта. На низкие тарифы жаловалось руководство и метро, и «Горэлектротранспорта». Мэр Анатолий Локоть признавал, что себестоимость проезда на всех видах общественного транспорта значительно выше тарифов, поэтому «разницу нужно чем-то восполнять».
Обновлено: в мэрии Новосибирска позднее прокомментировали отмену скидок по ЕТК и заверили, что готовы их вернуть после того, как тарифы поднимут.
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Ксения Евдокимова, Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова из архива НГС