Мэрия Новосибирска отменила скидки по Единой транспортной карте

Не все новосибирцы заметили, как скидка по транспортной карте перестала действовать
Не все новосибирцы заметили, как скидка по транспортной карте перестала действовать

Власти Новосибирска отменили скидку на проезд в метро, трамваях и троллейбусах по Единой транспортной карте до конца 2018 года.


«Я рассчитываюсь транспортной картой, стоимость проезда 20 рублей за наличку и 19 рублей по карте. Но почему-то по карте стали списывать по 20 рублей втихушку и только в метро, в трамвае также скидка один рубль сохраняется», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ 17 декабря житель Новосибирска.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ убедилась, что скидка на проезд по карте перестала действовать с 16 декабря, но не все новосибирцы вовремя это заметили.


На сайте мэрии НГС.НОВОСТИ обнаружили постановление от 12 декабря, подписанное мэром Анатолием Локтем «О приостановлении действия отдельных постановлений мэрии города Новосибирска».


Мэр распорядился отменить скидку в один рубль на проезд в городском муниципальном общественном транспорте по Единой транспортной карте до 31 декабря 2018 года.


Этим же постановлением Анатолий Локоть распорядился погасить долги перед частными перевозчиками за проезд льготников. По информации пресс-центра мэрии, задолженность мэрии перед перевозчиками составляет около 90 млн рублей. При этом в мэрии отметили, что компенсации за проезд льготников — не самая существенная часть доходов перевозчиков. 


До отмены скидки на муниципальных видах транспорта — метро, трамвае и троллейбусе — держателям ЕТК предоставлялась скидка в 1 рубль. То есть вместо 20 рублей за поездку в метро владельцы карточек платили 19 рублей, в трамвае и троллейбусе — 17 вместо 18 рублей.


НГС.НОВОСТИ направили запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать причины отмены скидок по ЕТК.


Летом этого года городские власти уже допускали возможность повышения стоимости проезда на муниципальных видах транспорта. На низкие тарифы жаловалось руководство и метро, и «Горэлектротранспорта». Мэр Анатолий Локоть признавал, что себестоимость проезда на всех видах общественного транспорта значительно выше тарифов, поэтому «разницу нужно чем-то восполнять»


Обновлено: в мэрии Новосибирска позднее прокомментировали отмену скидок по ЕТК и заверили, что готовы их вернуть после того, как тарифы поднимут.

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