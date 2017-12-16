Хоккей с мячом: «Сибсельмаш» обыграл «Зоркий»
Сегодня ХК «Сибсельмаш» в гостевом матче чемпионата России среди команд суперлиги обыграл ХК «Зоркий» (Красногорск).
Игра закончилась со счетом 8:7 в пользу новосибирских хоккеистов.
В настоящий момент новосибирский клуб по хоккею с мячом находится на седьмом месте в турнирной таблицы чемпионата России среди команд суперлиги.
Напомним, встреча «Сибсельмаша» с архангельским «Водником» закончилась поражением для сибиряков. «Сибсельмаш» уступил сопернику со счетом 6:2.
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Сергей Жигальцев
Скриншот прямой трансляции матча