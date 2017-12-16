Два водителя без полиса ОСАГО попали в аварию на Красном проспекте
Вчера ночью на перекрестке с ул Г.Колонды в столкновении сошлись автомобили Nissan Almera и Subaru Impreza.
Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Nissan двигался по Красному проспекту со стороны пл. Калинина. В это время Subaru выезжал с ул. Г.Колонды.
«Водитель Nissan утверждает, что выехал на перекресток под желтый сигнал светофора, а водитель Subaru сообщает, что начал движение на зеленый сигнал светофора. В итоге Nissan снес Subaru. В результате аварии никто не пострадал», — сообщают аваркомы.
После аварии выяснилась одна интересная деталь: у обоих водителей не оказалось полиса ОСАГО.
Водители без полиса ОСАГО периодически мелькают в сводках городских ДТП. В конце ноября НГС.НОВОСТИ писали о столкновении Mazda Demio и Toyota. У виновника аварии не оказалось страховки.
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Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск