Пропавшие в Кузбассе подростки были обнаружены в Новосибирске

Подростки ушли из дома ещё 14 декабря и были найдены в другом городе  
Подростки ушли из дома ещё 14 декабря и были найдены в другом городе  

 Новосибирские полицейские обнаружили двух подростков, пропавших несколько дней назад в Новокузнецке.


По информации пресс-службы МВД по Кемеровской области, утром 14 декабря подростки отправились на занятия в колледж, но дома так и не появились.


«Сотрудники полиции организовали комплекс поисковых мероприятий с привлечением общественности. По имевшимся сведениям, юноши могли выехать за пределы Новокузнецка, в связи с этим ориентировки на без вести пропавших несовершеннолетних были распространены не только по Кузбассу но и направлены в другие регионы Российской Федерации», — сообщает пресс-служба ведомства.


Действия полицейских принесли свои плоды. Подростки нашлись в Новосибирске.


«Стражи порядка сообщили об их обнаружении коллегам из Кузбасса и вскоре передали несовершеннолетних прибывшим родителям. В настоящий момент юноши вернулись домой, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — уточняют полицейские.


Тем временем в Новосибирске продолжают искать 17-летнего Дмитрия Козырева. 14 декабря подросток ушел в неизвестном направлении из дома по улице Серебренниковская.


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