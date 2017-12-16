Пропавшие в Кузбассе подростки были обнаружены в Новосибирске

Подростки ушли из дома ещё 14 декабря и были найдены в другом городе

Новосибирские полицейские обнаружили двух подростков, пропавших несколько дней назад в Новокузнецке.







По информации пресс-службы МВД по Кемеровской области, утром 14 декабря подростки отправились на занятия в колледж, но дома так и не появились.







«Сотрудники полиции организовали комплекс поисковых мероприятий с привлечением общественности. По имевшимся сведениям, юноши могли выехать за пределы Новокузнецка, в связи с этим ориентировки на без вести пропавших несовершеннолетних были распространены не только по Кузбассу но и направлены в другие регионы Российской Федерации», — сообщает пресс-служба ведомства.







Действия полицейских принесли свои плоды. Подростки нашлись в Новосибирске.







«Стражи порядка сообщили об их обнаружении коллегам из Кузбасса и вскоре передали несовершеннолетних прибывшим родителям. В настоящий момент юноши вернулись домой, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — уточняют полицейские.







Тем временем в Новосибирске продолжают искать 17-летнего Дмитрия Козырева. 14 декабря подросток ушел в неизвестном направлении из дома по улице Серебренниковская.







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