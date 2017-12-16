Новосибирские иудеи отпраздновали Хануку





Главный раввин Новосибирска Шнеур Залман Заклас поздравил иудеев со священным праздником света, добра и масла.

В субботу 16 декабря иудеи Новосибирска отпраздновали Хануку в еврейском общинном центре «Бейт Менахем». В этом году еврейский праздник отмечают с 12 по 20 декабря.





«Праздник Ханука связан со светом. История произошла 2200 лет тому назад в Иерусалиме. Есть такая традиция, когда каждый день зажигают свечи в специальной меноре на масле. Тогда была греческая эпоха, эллинизм. Царь Антиох IV решил, что все жители Израиля должны принять эллинизм. Началось это по-хорошему, а потом начали давить на евреев — запретили евреям соблюдать традиции, забрали всё из храмов. Вскоре началась война, и маленькая группа евреев, около шести тысяч человек, победили армию греческой империи. После войны они захотели зажечь менору, нужно было чистое масло, но его не было. Нашли маленький кувшин масла, которого хватило бы на один день, но оно горело не один, а восемь дней, пока не принесли другое масло», — рассказал об истории праздника главный раввин Новосибирска Шнеур Залман Заклас.





Раввин напомнил верующим, как и в какой день правильно зажигать свечи.





«О чём говорит этот праздник? О том, что мы хотим свободу религии. Во-вторых, учит верить в чудеса. Ещё это свет, добро и душа. Это единственный праздник, которым мы хотим поделиться со всеми, поэтому зажигаем не только дома свечи, но и на улице, чтоб всем было светло и добро», —пояснил раввин Залман.





Зажигая свечи, раввин читал для верующих молитвы.





Первую свечу зажгли ещё 12 декабря, сегодня раввин Залман зажёг пять свечей. Зажигая менору в зале синагоги, раввин читал молитвы.











В субботу зажгли пять свечей.





«Свечи на меноре зажигают постепенно: в первый день одну, во второй — две и так далее.«В этом есть глубокий смысл. К добру мы идём по-потихонечку. Нельзя сделать сегодня столько же, сколько вчера, а завтра нужно ещё больше», — добавил раввин.







На Хануку в «Бейт Менахем» собрался полный зал.





Свободных мест в синагоге практически не было. Кроме того, все мужчина, заходя в зал, надевали кипы — традиционный еврейский головной убор. Поздравительные письма еврейской общине передали исполняющий обязанности губернатора НСО Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По оценкам раввина Залмана, в Новосибирске проживает около 20 тысяч евреев, но постоянно поддерживают контакт с общиной семь тысяч евреев.

Пончики на Хануку должны быть очень масляными.





Гостей угощали масляными пончиками, которые по словам раввина, также должны напоминать верующем о символе праздника и чуда.





В этот праздник детей учат помогать нуждающимся.





Лицеисты «Ор Авнер» исполнили ханукальные песни про добро и свет. Традиционно на этот праздник дарят детям не подарки, а деньги, чтобы они научились делиться с бедными и нуждающимися — необходимо отдать хотя бы десятую часть.





Комик из Израиля вспомнил все знаменитые шутки о евреях.





После религиозных обрядов начался светский праздник — на сцену вышел юморист Илья Аскельрод, основатель «Камеди клаб» в Израиле. Первая тже шутка комика была: «А есть ли в зале евреи?».









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