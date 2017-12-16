Хоккей: «Сибирские снайперы» одолели «Кузнецких медведей»

Счет встречи составил 5:2 в пользу «Сибирских снайперов»

Сегодня состоялся очередной матч Молодежной хоккейной лиги. «Сибирские снайперы» на выезде встретились с «Кузнецкими медведями» (Новокузнецк). Новосибирские хоккеисты «молодежки» сумели одолеть соперников.







Счет встречи составил 5:2 в пользу «Снайперов».







«Шайбы в составе нашей команды на свой счет записали Георгий Юров, Никита Шашков, Данила Богуш, Тимофей Аксененко и Макар Никишанин. Ворота защищал Шамиль Шмаков», — сообщает пресс-служба команды в социальной сети «ВКонтакте».







Завтра «Сибирским снайперам» предстоит повторная встреча с соперником. Начало игры запланировано на 13:00.







Молодые хоккеисты из Новосибирска и раньше проявляли себя с самой лучшей стороны. В начале декабря на выезде они одолели спортсменов из команды «Ладья» (Тольятти). Счет встречи составил 3:2 в пользу «Сибирских снайперов».







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