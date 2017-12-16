Зимняя красавица: второклассница получила титул «Мини Мисс»
В Новосибирске в рамках всероссийского фестиваля «Снегопад» прошёл финал конкурса «Мини Мисс Зимняя сказка», в котором участвовало двенадцать девочек, в возрасте от трёх до двенадцати лет.
«Каждая участница получила свою ленту, свою номинацию: "Сибирское кружево", "Сибирская модель"... Все ушли с лентами и с коронами. Каждая девочка ушла с подарками. Главный титул получила восьмилетняя Алёна Колпакова, ей вручили кокошник», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор фестиваля Ольга Федоскина.
По словам мамы девочки Ольги Колпаковой, юная победительница занимается художественной гимнастикой, танцами и вокалом.
«Мы в конкурс впрыгнули в последний момент, просто достаточно плотное расписание у ребёнка, поэтому решение участвовать было немного спонтанным», — объяснила Колпакова.
Самой же красивой девочкой России в марте этого года стала 10-летняя жительница Новосибирска Дарья Крейс, победившая на конкурсе «Юная российская красавица».
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Алёна Истомина
Фото Натальи Сугак