Зимняя красавица: второклассница получила титул «Мини Мисс»

Главный титул получила Алёна Колпакова

В Новосибирске в рамках всероссийского фестиваля «Снегопад» прошёл финал конкурса «Мини Мисс Зимняя сказка», в котором участвовало двенадцать девочек, в возрасте от трёх до двенадцати лет.







«Каждая участница получила свою ленту, свою номинацию: "Сибирское кружево", "Сибирская модель"... Все ушли с лентами и с коронами. Каждая девочка ушла с подарками. Главный титул получила восьмилетняя Алёна Колпакова, ей вручили кокошник», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор фестиваля Ольга Федоскина.





По словам мамы девочки Ольги Колпаковой, юная победительница занимается художественной гимнастикой, танцами и вокалом.





«Мы в конкурс впрыгнули в последний момент, просто достаточно плотное расписание у ребёнка, поэтому решение участвовать было немного спонтанным», — объяснила Колпакова.







Победительница участвует в конкурсе красоты второй раз





Самой же красивой девочкой России в марте этого года стала 10-летняя жительница Новосибирска Дарья Крейс, победившая на конкурсе «Юная российская красавица».