Зимняя красавица: второклассница получила титул «Мини Мисс»

Главный титул получила Алёна Колпакова 
Главный титул получила Алёна Колпакова 

В Новосибирске в рамках всероссийского фестиваля «Снегопад» прошёл финал конкурса  «Мини Мисс Зимняя сказка», в котором участвовало двенадцать девочек, в возрасте от трёх до двенадцати лет. 


«Каждая участница получила свою ленту, свою номинацию: "Сибирское кружево", "Сибирская модель"... Все ушли с лентами и с коронами. Каждая девочка ушла с подарками. Главный титул получила восьмилетняя Алёна Колпакова, ей вручили кокошник», —  рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор фестиваля Ольга Федоскина. 


По словам мамы девочки Ольги Колпаковой, юная победительница занимается художественной гимнастикой, танцами и вокалом. 


«Мы в конкурс впрыгнули в последний момент, просто достаточно плотное расписание у ребёнка, поэтому решение участвовать было немного спонтанным», — объяснила Колпакова. 


Победительница участвует в конкурсе красоты второй раз 
Победительница участвует в конкурсе красоты второй раз 


Самой же красивой девочкой России в марте этого года стала 10-летняя жительница Новосибирска Дарья Крейс, победившая на конкурсе «Юная российская красавица».  

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