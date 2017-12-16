Дело об убийстве на Бугринском мосту: перед смертью погибшая подвозила троих мужчин
Источник в правоохранительных органах рассказал НГС.НОВОСТИ подробности последнего дня жизни женщины, погибшей в Nissan Sunny на Бугринском мосту — перед смертью женщина подвозила троих мужчин.
«Она приняла заказ на Большевистской улице, отвезла мужчин до места назначения и уехала как раз в сторону моста. Что произошло дальше пока не известно», — пояснил собеседник.
По словам источника, в машине погибла 52-летняя водитель такси по имени Кимотхон. Знакомые женщины рассказали, что в Новосибирске её называли тётей Катей. Погибшая имела игровую зависимость и всё свободное время она проводила в салонах игровых автоматов. «У неё это как болезнь была, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ знакомый женщины, представившийся Владимиром. — Она даже квартиру в городе не снимала — потому что всё время у автоматов этих была».
«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатом проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО.
Напомним, 15 декабря на Бугринском мосту примерно в 13:45 был обнаружен труп женщины со следами побоев. В следственном управлении СК РФ по НСО уточнили, что тело 52-летней женщины было на заднем сиденье автомобиля. В этот же день новосибирская полиция объявила розыск свидетелей происшествия.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Алёна Истомина
Фото предоставлены пресс-службой ГУ МВД по НСО