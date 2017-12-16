Дело об убийстве на Бугринском мосту: перед смертью погибшая подвозила троих мужчин

Стоящую машину обнаружили 15 декабря около 13:45

Источник в правоохранительных органах рассказал НГС.НОВОСТИ подробности последнего дня жизни женщины, погибшей в Nissan Sunny на Бугринском мосту — перед смертью женщина подвозила троих мужчин.





«Она приняла заказ на Большевистской улице, отвезла мужчин до места назначения и уехала как раз в сторону моста. Что произошло дальше пока не известно», — пояснил собеседник.







По словам источника, в машине погибла 52-летняя водитель такси по имени Кимотхон. Знакомые женщины рассказали, что в Новосибирске её называли тётей Катей. Погибшая имела игровую зависимость и всё свободное время она проводила в салонах игровых автоматов. «У неё это как болезнь была, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ знакомый женщины, представившийся Владимиром. — Она даже квартиру в городе не снимала — потому что всё время у автоматов этих была».





«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатом проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО.







Напомним, 15 декабря на Бугринском мосту примерно в 13:45 был обнаружен труп женщины со следами побоев. В следственном управлении СК РФ по НСО уточнили, что тело 52-летней женщины было на заднем сиденье автомобиля. В этот же день новосибирская полиция объявила розыск свидетелей происшествия.