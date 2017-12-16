Новосибирцам показывают картины, спрятанные в упаковочную бумагу с авторскими подсказками

На выставке будет 27 работ от 13 авторов

На фото — работа Анастасии Щегловой

Сегодня, 16 декабря, в культурном центре «Этаж» откроют выставку картин «Сбагрис» — гости смогут не только посмотреть, но и приобрести на аукционе понравившейся лот.





«Все полотна будут спрятаны, запакованы в крафтовую бумагу или ткань. Внешняя бумага — это как саркофаг, оформленная разными посланиями, текстами и намёками. На них будут авторские подсказки, чтобы зритель мог примерно прикинуть, какие работы спрятаны за упаковочной бумагой», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ художник и автор аукциона Денис Ефремов.





По словам художника, для того, чтобы зрители поняли, какая работа скрыта за упаковкой, им нужно будет познакомиться с творчеством автора. Это сделано для того, чтобы приучить новосибирцев интересоваться автором, а не произведением.





Выставка начнётся в 18:00 в культурном центре «Этаж»

На фото — работа Ольги Тээр





«Если в прошлом году у нас была идея показать то, что быть коллекционером это легко и просто, достаточно вступить в диалог с художником по поводу понравившейся работы, — продолжает Ефремов. — Теперь мы показываем, что быть коллекционером, это ещё быть в тренде, то есть следить за художниками, следить за тем, что они делают».







Ещё одна особенность выставки в том, что некоторые работы нельзя будет открыть сразу. «Эти картины будут выставлены на аукционе с начальной ставкой в виде времени, — объяснил автор аукциона. — Кто пообещает дольше не вскрывать работу, тот и победит. Мы делаем это потому, что, возможно, на выставке есть работы, которые сейчас не будут восприняты публикой, зато лет через десять-двадцать они будут восприниматься как портрет эпохи».





В прошлом году аукцион «Сбагрис» прошёл в Новосибирске в конце ноября — художники обменяли свои картины на варенье, книги и килограммы красной икры.