«Повезло так, что не верю сам»: сварщик купил продукты в супермаркете и выиграл квартиру

Максим Сабанцев собирается переехать на новую квартиру вместе с дочерью Елизаветой

16 декабря 34-летний сварщик-монтажник Максим Сабанцев выиграл квартиру от гипермаркета «Гигант» — о своей удаче Максим узнал за несколько минут до того, как с ним связался корреспондент НГС.НОВОСТИ.





«До сих пор удивляюсь. Повезло так, что не верю сам, — рассказал журналисту Сабанцев. — Две недели назад покупали с женой продукты в "Мегасе", дали купоны нам. Решили, чем чёрт не шутит, почему бы не поучаствовать».







По словам победителя, сейчас он живёт вместе с гражданской женой и 12-летней дочерью Елизаветой у тёщи. После того, как организаторы конкурса вручат ключи от квартиры, Максим намерен переехать на новую жилплощадь вместе с семьёй. «Хотя говорить рано, мы квартиру не видели, но будем жить, — пояснил собеседник. — Хотя смотря в каком районе, конечно. Сейчас мы в Калининском живём».





Гипермаркет «Гигант» ранее анонсировал, что будет разыгрывать квартиру, но для её получения присутствие необязательно, розыгрыш будет проходить онлайн. Однако не все новосибирцы поняли правильно условия конкурса — с самого утра в «Гиганте» толпилось около пяти тысяч сибиряков.





Новосибирцам нередко улыбается удача. В прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о молодой воспитательнице из Искитима, которая выиграла спорткар Lamborghini стоимостью 15 млн рублей.



Для этого ей достаточно было собрать несколько палочек от мороженого. А 18 февраля житель Новосибирска выиграл 8 млн в лотерею «Гослото 5 из 36».

