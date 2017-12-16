В центре Новосибирска пропал 17-летний подросток

Дмитрий Козырев пропал 14 декабря

В Новосибирске разыскивается 17-летний Дмитрий Козырев — 14 декабря он ушёл из дома по улице Серебренниковская в неизвестном направлении.







«Он бегунок, то есть раньше уже уходил из дома — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ координатор содружества волонтёров «Доброспас» Алексей Романов. — Поэтому активно его искать волонтёры не будут, только информационный поиск».





Как сообщили волонтёры, у подростка среднее телосложение, тёмно-русые волосы, рост около 185 сантиметров. В день пропажи он был одет в чёрную куртку с капюшоном из рыжего меха, синие джинсы и серую рубашку, при себе имел синий рюкзак.





Недавно волонтёры всю ночь занимались розысками другого подростка — 15-летнего Максима Логинова, его нашли далеко от дома. Молодой человек пропал утром в воскресенье, он оставил записку, в которой написал, что уходит.