Новосибирцы пришли в «Глобус» на восьмичасовой спектакль с бесплатным ужином

Спектакль пройдёт 16 и 17 декабря

Сегодня, 16 декабря, в театре «Глобус» показывают необычную постановку театра «Мастерская» по роману Шолохова «Тихий Дон» — спектакль будет идти восемь часов.







«Восемь часов это страшно, чисто прочитав, — уверена заместитель директора театра "Глобус" Ирина Аринцына. — Три перерыва будут, один из них часовой. С пяти до шести большой перерыв обеденный. Мы ещё придумали арт-ланч для тех, кто купил билеты в партер. Мы их поведём в "Бирман", такая акция, — подарок от театра».





Спектакль «Тихий Дон» режиссёра Григория Козлова входит в программу XII Международного Рождественского фестиваля искусств. До этого постановку по мотивам одноименного романа Михаила Шолохова показывали только в Санкт-Петербурге.







«То, что нам удалось "Тихий Дон" сюда пригласить, это большая удача, — считает Аринцына. — Новосибирцы увидят самое лучшее, что сегодня есть. И восемь часов эти пролетают быстро, на одном дыхании».







В ноябре в Новосибирске тоже были яркие театральные гастроли: в ГКЗ имени Арнольда Каца впервые выступили артисты Сучжоуского театра оперы куньцюй. А самые оригинальные и интересные местные постановки осенью отметили театральной премией «Парадиз».