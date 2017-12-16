Новосибирцам предлагают забрать домой двадцать симпатичных бездомных кошек

На выставке было около 20 бездомных кошек
На выставке было около 20 бездомных кошек

В ТРК «Эдем» в Академгородке началась ярмарка-раздача бездомных животных — зоозащитники привезли 20 кошек, ожидающих нового хозяина. 


«Здесь находятся животные, которые живут либо в приютах, либо у волонтеров на передержке. И вот сейчас они приехали искать новый дом, новых добрых хозяев», — рассказала организатор раздачи и представитель волонтёров Анна Галямина.


По словам Галяминой, все кошки стерилизованы и привиты от бешенства. 


Также в торговом центре прошла благотворительная распродажа украшений, игрушек ручной работы и благотворительная фотосессия. 


Любящие животных новосибирцы с удовольствием забирают домой кошек и собак из приюта. Так, недавно Новосибирцы забрали домой красивых котиков с тяжёлой жизнью — за первые часы выставки дом нашли сразу восемь кошек

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