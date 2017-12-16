В небе над Димитровским мостом вспыхнуло красивое гало (фото)

Утром 16 декабря новосибирцы заметили возле остановки «Фабричная» необычное оптическое явление — гало. 


В небе над Димитровским мостом вспыхнуло красивое гало (фото)


По словам читателя НГС.НОВОСТИ Михаила, утром в небе над Димитровским мостом, недалеко от остановки «Фабричная» наблюдался эффект гало. Солнце оказалось в центре светового круга. 


«Уже второй раз вижу гало, — пояснил Михаил. — В прошлую зиму тоже наблюдал, тоже в морозное утро, когда солнце низко, его хорошо видно». Учёные также считают, что появлению гало способствуют именно морозы. 


«Это атмосферное явление возникает в результате игры солнечного света в верхних слоях атмосферы — водяной пар превращается в маленькие льдинки, рассеивающие таким образом свет», — рассказывал ранее сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин. 


В прошлом году новосибирцы видели, как над городом вспыхнули сразу три солнца — одно настоящее и два ложных.

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