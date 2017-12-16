Новосибирцы встали в пробку из-за бесплатной квартиры (обновлено)

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Для того, чтобы получить бесплатную квартиру, новосибирцам надо было покупать продукты в «Горожанке», «Мегас» и «Гиганте»

В Новосибирске около 9:30 образовалась серьезная пробка в сторону «Гиганта» по улице Энергетиков — новосибирцы отправились на розыгрыш призов от гипермаркета.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор начинается от улицы Нарымской с одной стороны, и улицы Владимировской и Фабричной и заканчивается возле «Гиганта» по адресу Энергетиков,8. По данным Яндекс.Пробки, скорость не превышает 3 км/ч. Кроме того, плотное движение наблюдается и на улицах Ватутина, Площади Станиславского и проезда Энергетиков. В целом уровень пробок в Новосибирске по данным на 9:50 оценивается в 5 баллов.







Скорость потока не превышает 3 км/ч





Гипермаркет «Гигант» ранее анонсировал, что розыгрыш призов будет проводиться 16 декабря с 10:30 до 12:00. Главным призом станет квартира, но для её получения присутствие необязательно. По словам очевидцев, уже около десяти утра возле гипермаркета столпились тысячи новосибирцев. Многие участники розыгрыша жалуются на то, что из-за гиганских пробок они не смогли доехать до «Гиганта». «С ЦУМа до моста час ехали, не выдержали, развернулись», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ сибирячка Елена.







11:31





Представители гипермаркета «Гигант» пояснили, что они не ожидали подобного ажиотажа — для розыгрыша квартиры не надо было ехать в гипермаркет, главные призы разыгрывались дистанционно. «У нас онлайн регистрация электронная, розыгрыш производится путём выборки, — пояснила директор по маркетингу "Гиганта" Мария Бей. — Дополнительный розыгрыш был для того, чтобы не было скучно присутствовать, там призовой фонд всего десять тысяч».





В «Гиганте» уже около пяти тысяч новосибирцев





11:23





По данным сервиса Яндекс.Пробки, пробки в городе по-прежнему 5 баллов. Наш фотокорреспондент прислал фото, как выглядит сейчас площадь Труда.





Площадь Труда





10:26





По словам одной из участниц конкурса Натальи, в «Гиганте» уже собралось больше пяти тысяч новосибирцев. «Там в самом магазине просто нечто творится, и только один охранник, ни одной патрульной машины нет. Желающий с бомбой легко может сделать своё и никто не заметит», — беспокоится Наталья.





По словам очевидцев, припарковаться возле «Гиганта» уже невозможно



