Новосибирцы встали в пробку из-за бесплатной квартиры (обновлено)
В Новосибирске около 9:30 образовалась серьезная пробка в сторону «Гиганта» по улице Энергетиков — новосибирцы отправились на розыгрыш призов от гипермаркета.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор начинается от улицы Нарымской с одной стороны, и улицы Владимировской и Фабричной и заканчивается возле «Гиганта» по адресу Энергетиков,8. По данным Яндекс.Пробки, скорость не превышает 3 км/ч. Кроме того, плотное движение наблюдается и на улицах Ватутина, Площади Станиславского и проезда Энергетиков. В целом уровень пробок в Новосибирске по данным на 9:50 оценивается в 5 баллов.
Гипермаркет «Гигант» ранее анонсировал, что розыгрыш призов будет проводиться 16 декабря с 10:30 до 12:00. Главным призом станет квартира, но для её получения присутствие необязательно. По словам очевидцев, уже около десяти утра возле гипермаркета столпились тысячи новосибирцев. Многие участники розыгрыша жалуются на то, что из-за гиганских пробок они не смогли доехать до «Гиганта». «С ЦУМа до моста час ехали, не выдержали, развернулись», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ сибирячка Елена.
Представители гипермаркета «Гигант» пояснили, что они не ожидали подобного ажиотажа — для розыгрыша квартиры не надо было ехать в гипермаркет, главные призы разыгрывались дистанционно. «У нас онлайн регистрация электронная, розыгрыш производится путём выборки, — пояснила директор по маркетингу "Гиганта" Мария Бей. — Дополнительный розыгрыш был для того, чтобы не было скучно присутствовать, там призовой фонд всего десять тысяч».
По данным сервиса Яндекс.Пробки, пробки в городе по-прежнему 5 баллов. Наш фотокорреспондент прислал фото, как выглядит сейчас площадь Труда.
По словам одной из участниц конкурса Натальи, в «Гиганте» уже собралось больше пяти тысяч новосибирцев. «Там в самом магазине просто нечто творится, и только один охранник, ни одной патрульной машины нет. Желающий с бомбой легко может сделать своё и никто не заметит», — беспокоится Наталья.
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Алёна Истомина
Фото Станислава Соколова(1), yandex.ru/maps/65/novosibirsk/ (2), предоставлено Натальей Овчинниковой (3), Станислава Хоменюка (4), Игоря Полякова (6)