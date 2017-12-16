Роман Власов стал победителем клубного чемпионата мира в составе иранского «Бимеха Рази»

Роман Власов выступил в новой весовой категории 77 кг.
Роман Власов выступил в новой весовой категории 77 кг.

Новосибирец Роман Власов стал победители клубного чемпионата мира по греко-римской борьбе в составе иранского клуба «Бимеха Рази» вечером 15 декабря, сообщает Федерация спортивной борьбы России. Соревнование проходило между 13 командами в иранском Исфахане.


«Боролся три встречи, в финале выиграл 9:1, а в первой встрече тоже 9:1, во вотрой 4:0. Выступал в новой весовой категории 77 кг. Это старт, чтобы проверится в новой весовой категории, где новые правила. Очень рад, что всё получилось, нужно войти в новый сезон в хорошей форме. Награда это, конечно, радостно. У меня ещё не было такого титула», — сообщил НГС.НОВОСТИ Роман Власов сразу после боя.


Сегодня мы в составе иранского клуба "Бимех Рази" выиграли клубный чемпионат мира. Как сказал мой друг и товарищ по команде Артем Сурков @tematigr , кубок совсем небольшой, поэтому его легко могут поднять всего два человека, без посторонней помощи 🤜🤛 P.S. Ценный трофей вместе со мной держит чемпион мира и Олимпийский призер, иранец Сайед Абдевали @saeid1368.1368 , мой принципиальный соперник и большой друг. . . . #🇷🇺 #🇮🇷 #WorldWrestlingClubsCup #UWW #Iran #winner

Публикация от РОМАН ВЛАСОВ (Roman Vlasov) (@vlasovroma90)



«В финальной встрече сошлись иранские команды "Бимех Рази", цвета которого защищают Роман Власов и Артём Сурков, а также "Сина Санат Изех". Артём Сурков эффектным "скручиванием" из стойки набрал четыре балла и победил со счетом 5:1, а Роман Власов после двух четырехбалльных бросков завершил поединок досрочно - 9:1. Это помогло "Бимеху Рази" завоевать титул клубного чемпиона мира», — говорится в сообщении федерации.


27-летний борец отметил, что уже сегодня вылетает из Ирана домой.


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