Министр РФ предложил разрешить курить в больницах после посещения Новосибирска

Новосибирская областная больница 
Новосибирская областная больница 

Вчера министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов вместе с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым посетил одну из городских больниц. После этого Абызов заявил: в лечебных учреждениях надо разрешить курить.


«Сегодня утром мы заехали в одну из больниц Новосибирска. У нас запрещено курение в учреждениях здравоохранения, но на улице минус 20, а курить там запрещено. Что делать в такой ситуации больным, в халатах в минус 20 выходить? Для людей это двойное наказание. Органы, которые контролируют это, может быть, нам правило это пересмотреть», — цитирует Абызова ТАСС.


Помимо всего прочего, по мнению министра, пересмотр законодательства в этой сфере поможет избежать пожаров из-за курения в неположенных местах.


Курение в неположенных местах уже неоднократно становилось предметом интернет-дискуссий, а иногда — и судебных разбирательств. Например, в конце ноября новосибирец отсудил у соседа компенсацию морального вреда за сигаретный дым на лоджии.


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