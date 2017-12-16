Объявлено о продажах нового «Кайена» в России

Компания Porsche объявила о приеме заказов на новый внедорожник Cayenne с 15 января 2018 года. Цены на автомобиль пока не названы, предыдущее поколение Cayenne стоило от 4 830 000 рублей.





«Автомобиль построен на платформе MLB Evo, его длина выросла до 4 918 мм, кузовные панели изготовлены из алюминия. Модель стала легче предшественника на 65 кг», — сообщает пресс-служба российского офиса Porsche.



В базе Cayenne оснащается турбомотором V6 3.0 мощностью 340 л.с. В мощной версии автомобиль получил битурбированный V8 4.0 мощностью 550 л.с. В списке оснащения — трехкамерная пневмоподвеска, электронная система подавления кренов, светодиодные или матричные фары, система управления задними колесами.





Салон свежего Cayenne оформлен в новейшем стиле — физические кнопки фактически ликвидированы, в интерьере царят мультимедиа и глянцевые сенсорные панели, как в новой Porsche Panamera.





Напомним, в Новосибирске бренд Porsche представлен единственным дилером, компанией «Премиум парк».















