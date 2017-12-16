«Мерседес» и «Тойота» попали в ДТП на перекрестке Дуси Ковальчук и Переездной

Столкновение произошло в 23:00 
Столкновение произошло в 23:00 

Вчера поздно вечером на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Переездной в столкновении сошлись автомобили Mercedes-Benz CLS 500 и Toyota Vitz. Есть пострадавшие.


Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Mercedes двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны Сухарной. Toyota — предположительно, выезжала со второстепенной дороги и не пропустила немецкий автомобиль.


«Mercedes врезается в переднюю правую часть Vitz, сносит металлическое ограждение и вылетает на тротуар», — рассказывают аваркомы.


В результате столкновения пострадал водитель Toyota — его увезли медики бригады скорой помощи.


«Наш аварком пояснил, что он оформлял другое ДТП с участием этого Mercedes буквально в этот четверг», — уточняет «Автоспас». 


Это уже не первое ДТП за сутки, в котором пострадали люди. Сегодня НГС.НОВОСТИ писали о серьезной аварии недалеко от областной больницы. Один из участников столкновения повредил ногу.


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