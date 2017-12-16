«Мерседес» и «Тойота» попали в ДТП на перекрестке Дуси Ковальчук и Переездной

Столкновение произошло в 23:00

Вчера поздно вечером на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Переездной в столкновении сошлись автомобили Mercedes-Benz CLS 500 и Toyota Vitz. Есть пострадавшие.







Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Mercedes двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны Сухарной. Toyota — предположительно, выезжала со второстепенной дороги и не пропустила немецкий автомобиль.







«Mercedes врезается в переднюю правую часть Vitz, сносит металлическое ограждение и вылетает на тротуар», — рассказывают аваркомы.







В результате столкновения пострадал водитель Toyota — его увезли медики бригады скорой помощи.







«Наш аварком пояснил, что он оформлял другое ДТП с участием этого Mercedes буквально в этот четверг», — уточняет «Автоспас».







Это уже не первое ДТП за сутки, в котором пострадали люди. Сегодня НГС.НОВОСТИ писали о серьезной аварии недалеко от областной больницы. Один из участников столкновения повредил ногу.







Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

