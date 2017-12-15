В Сибири стали меньше подделывать акцизы на алкоголь

В общей сложности было возбуждено 916 уголовных дел, из них 74 связаны с подделкой акцизов  
В общей сложности было возбуждено 916 уголовных дел, из них 74 связаны с подделкой акцизов  

В Сибирском федеральном округе вполовину сократилось количество административных дел о подделке акцизных марок на алкоголь.


«Количество дел с поддельными марками сократилось у нас по сравнению с прошлым годом на 50%. Оно и объяснимо — мы видим результат работы системы ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкогольной продукции) и можем констатировать, что практически во всех розничных магазинах продается легальная алкогольная продукция. Нелегальную продукцию с поддельной маркой там практически невозможно продать», — цитирует ТАСС Алексея Крупина, руководителя межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО.


По данным чиновника, с начала года было возбуждено 916 административных дел, связанных с производством и оборотом алкоголя. Из них всего лишь 74 касаются продажи продукции с поддельными акцизными марками.


В последние годы власти страны стараются активнее следить за оборотом алкогольной продукции. В частности, планируют ввести систему поштучного учета.


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