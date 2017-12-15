Томский застройщик вложит 16 миллиардов в новый квартал недалеко от Димитровского моста.

Раньше ТДСК построил ЖК «Тулинка»
Раньше ТДСК построил ЖК «Тулинка»

ОАО "Томская домостроительная компания" (ТДСК) решила вложить от 16 до 18 миллиардов рублей в проект строительства жилого квартала в Новосибирске.


«Три года назад мы приобрели развалины судоремонтного завода (ОАО "Новосибирская ремонтно-эксплуатационная база флота" — Интерфакс) — 19 гектаров. Сейчас мы заканчиваем рекультивацию земель, уже начали непосредственное строительство микрорайона», — рассказал «Интерфаксу»  гендиректор компании Александр Шпетер.


По словам Шпетера, на участке планируется построить 11 многоэтажных домов общей площадью около 200 тыс. кв.м, а также школы и два детских сада. Первый дом предполагается сдать в апреле 2018 года. Сроки завершения строительства микрорайона гендиректор не уточнил.


Микрорайон расположится на левом берегу Оби близ Димитровского моста. Также недалеко от будущего микрорайона находятся золоотвалы ТЭЦ №2 и №3.


«Золоотвал, конечно, имеет огромную площадь, но та часть золоотвала, которая близко к нашей стройке, давно уже закрыта, не работает. Кроме того, у них (властей — Интерфакс) есть планы на рекультивацию», — добавил Шпетер.


По информации, сайта Томской домостроительной компании, сейчас застройщик возводит дом на улице Междуреченская в Затоне — это будущий жилой комплекс «Аквамарин». Кроме этого, комплекса недалеко от Димитровского моста также строится ЖК «Ясный берег» (застройщик «Аква-Сити») и ЖК «Венеция» (застройщик «СДС-Финанс»)


Прежде томская компания строила ЖК «Тулинка» на улице Петухова в Кировском районе.

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