«Сами себе должны»: дальнобойщики решили отказаться от перевозок на 10 дней

Во время весенней акции против системы «Платон»
Во время весенней акции против системы «Платон»

Сегодня, 15 декабря, дальнобойщики Новосибирска присоединились к Всероссийской акции протеста — они решили отказаться от заказов на 10 дней.


«С сегодняшнего дня, 15 декабря, по 25-е число — не знаю, кто будет стоять, кто не будет, но большинство приостанавливает трафик перевозок на все направления. Постараемся просто не давать машины — мы не берём заявки, мы отказываемся от загрузок, мы отказываемся возить грузы, мы приостанавливаем трафик грузовых перевозок.


Стачка связана с системой «Платон», ценами на бензин, транспортным налогом. У нас рентабельности на рынке уже нет — мы в рейс идем и уже себе должны», 


— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ координатор Объединения перевозчиков России в Сибирском федеральном округе и руководитель транспортной организации «Автомикс» Наталья Гусейнова.


Сегодня собиралась координационная группа, чтобы спланировать дальнейшие действия. Наталья пояснила, что машины будут стоять в гаражах, а также на дорогах. Сегодня участники собирались на легковых машинах, завтра они соберутся на грузовых, чтобы решить, в каком месте они будут стоять.


Кроме дальнобойщиков, которые работают на междугородних перевозках, к стачке присоединилась спецтехника, дорожно-коммунальная техника, бензовозы, таксисты, рассказала Наталья Гусейнова. «На таксистов тоже акцизы и транспортный налог ложатся», — добавила она.


В прошлый раз дальнобойщики публично протестовали против «Платона» в апреле 2017 года.


Сегодня в Первомайском сквере Новосибирска прошла еще одна акция против повышения акцизов и цен на бензин — на пикет вышли 30 человек. «В 2018 году стоимость бензина и дизельного топлива вырастет как минимум дважды из-за повышения акцизов — с 1 января и с 1 июля. Повышение акцизов неизбежно вызовет новый виток роста цен на бензин — и далеко не на 1 рубль, а минимум на 3 рубля за год, и это по самым скромным оценкам экспертов», — говорилось в листовке, которую участники акции раздавали прохожим.

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