В Нарымском сквере зальют бесплатный каток
В Нарымском сквере к новому году заработает ещё один бесплатный каток, сообщил директор МАУ «Стадион» Александр Тропников.
«В двадцатых числах мы планируем открыть каток в Нарымском сквере, на теннисных кортах, — рассказал он на открытии главного городского катка в Центральном парке. — К тому же у нас заработает в несколько ином статусе стадион «Чкаловец»: появится беговая легкоатлетическая дорожка протяжённостью 400 метров. Кроме этого, там будет стоять хоккейная коробка, а для любителей катания на лыжах будет проложена лыжня по футбольному полю».
По словам Тропникова, сегодня в городе под управлением МАУ «Стадион» работает 28 площадок для бесплатного катания на коньках. Выбрать ледовую площадку, которая вам подходит, вы можете с помощью карты, которую составили НГС.НОВОСТИ.
Стоит отметить, что привычного для горожан катка на главной площади в этом году не будет — на его месте появятся ёлка, ледовый лабиринт и горки, а чуть дальше по улице Ленина даже поставят ледяной трамвай
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Александра Зенкова
Фото автора (2), Александра Ощепкова (1)