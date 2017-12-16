В Нарымском сквере зальют бесплатный каток

Каток в Нарымском сквере откроют в конце декабря

В Нарымском сквере к новому году заработает ещё один бесплатный каток, сообщил директор МАУ «Стадион» Александр Тропников.







«В двадцатых числах мы планируем открыть каток в Нарымском сквере, на теннисных кортах, — рассказал он на открытии главного городского катка в Центральном парке. — К тому же у нас заработает в несколько ином статусе стадион «Чкаловец»: появится беговая легкоатлетическая дорожка протяжённостью 400 метров. Кроме этого, там будет стоять хоккейная коробка, а для любителей катания на лыжах будет проложена лыжня по футбольному полю».







По словам Тропникова, сегодня в городе под управлением МАУ «Стадион» работает 28 площадок для бесплатного катания на коньках. Выбрать ледовую площадку, которая вам подходит, вы можете с помощью карты, которую составили НГС.НОВОСТИ.







