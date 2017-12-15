В Новосибирске открыли главный каток: он в два раза больше, чем в прошлом году

Сегодня, 15 декабря, в Центральном парке заработал главный городской каток — на открытие пришли мэр Новосибирска Анатолий Локоть с внуками и начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.


Площадь катка — 4000 квадратных метров
Площадь катка — 4000 квадратных метров


«Я пришёл с внуком и внучкой, — сообщил журналистам мэр после приветствия жителей, пришедших на мероприятие. — Живут они не очень далеко, и, я думаю, часто будут бывать здесь. Как, впрочем, и все новосибирцы имеют возможность приходить сюда кататься». Локоть отметил, что это первая ёлка, открытая в честь наступающего 2018 года.


На открытие пришли Анна Терешкова и Анатолий Локоть
На открытие пришли Анна Терешкова и Анатолий Локоть


В прошлые годы бесплатный каток заливали на площади Ленина — по словам мэра, ледовая площадка в Центральном парке в два раза больше (её площадь — 4000 квадратных метров). На месте прежнего катка будут горки и ледовый лабиринт.


Открытие первой ёлки сопровождалось небольшим представлением
Открытие первой ёлки сопровождалось небольшим представлением


«По качеству лёд один из лучших, как мне говорят, — отметил Анатолий Локоть. — Это имеет значение для тех, кто умеет кататься. В общем, мне кажется, получилось хорошо. С наступлением темноты особенно здесь красиво: включается праздничная подсветка».


На входе в парк будут точить коньки
На входе в парк будут точить коньки


Анна Терешкова подчеркнула, что новый каток предназначен не только для семейного отдыха, но и для молодёжи. «Здесь будут работать кафе, к которым можно будет прямо с катка подъехать, выпить чашечку кофе или перекусить, пообщаться с друзьями и просто хорошо провести здесь время», — рассказала она.


Пока желающих покататься немного
Пока желающих покататься немного


Вход на лёд со своими коньками бесплатный. Для тех, у кого их нет, работает прокат (для взрослых — 150 рублей в час, для детей — 70 рублей в час).


Со вторника по воскресенье каток будет работать с 11:00 до 22:00 (с 16:00 до 17:00 — технический перерыв). В понедельник покататься можно будет с 17:00 до 22:00.


Вечером на катке включается праздничная подсветка
Вечером на катке включается праздничная подсветка


Каток в Центральном парке — не единственная ледовая площадка в центре города. Так, каток площадью больше 7000 квадратов работает на стадионе «Спартак». Можно покататься и в других частях Новосибирска. Чтобы вы могли найти площадку рядом с домом, НГС.НОВОСТИ составили самую полную карту городских катков и хоккейных коробок.

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