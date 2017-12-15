Банк России резко снизил ключевую ставку

ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 8,25% до 7,75% годовых
ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 8,25% до 7,75% годовых

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — с 8,25% до 7,75% годовых, говорится в сообщении регулятора. 


Причина — низкая инфляция в России и продление на год соглашения со странами ОПЕК об ограничении добычи нефти.


По данным ЦБ, инфляция в России на 11 декабря составила всего 2,5% годовых. Центробанк стремится к тому, чтобы к концу 2018 года инфляция подросла до 4%.


С начала 2017 года ключевая ставка уже снизилась на 2,25%. Когда ключевая ставка уменьшается, банки получают возможность выдавать кредиты под более низкие проценты. Однако и хранить деньги в кредитных организациях становится менее выгодно: проценты по вкладам также снижаются.


Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 февраля следующего года. В ЦБ не исключают дальнейшего снижения ключевой ставки. 

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