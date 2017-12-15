Банк России резко снизил ключевую ставку
Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — с 8,25% до 7,75% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Причина — низкая инфляция в России и продление на год соглашения со странами ОПЕК об ограничении добычи нефти.
По данным ЦБ, инфляция в России на 11 декабря составила всего 2,5% годовых. Центробанк стремится к тому, чтобы к концу 2018 года инфляция подросла до 4%.
С начала 2017 года ключевая ставка уже снизилась на 2,25%. Когда ключевая ставка уменьшается, банки получают возможность выдавать кредиты под более низкие проценты. Однако и хранить деньги в кредитных организациях становится менее выгодно: проценты по вкладам также снижаются.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 февраля следующего года. В ЦБ не исключают дальнейшего снижения ключевой ставки.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Алексей Охлопков
Фото shutterstock.com