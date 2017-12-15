Восемь лет строгого режима: суд отправил министра Улюкаева в колонию

В суд Алексей Улюкаев явился с вещами
В суд Алексей Улюкаев явился с вещами

В Замоскворецком суде Москвы вынесли приговор экс-главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву, обвинённому в получении взятки в особо крупном размере. Бывший госслужащий проведёт в колонии строгого режима 8 лет (в срок наказания будет зачтен год домашнего ареста), а также заплатить штраф в 130 млн рублей, сообщает ТАСС. Также после освобождения Улюкаев 8 лет не сможет занимать должности на госслужбе. Адвокат экс-министра Лариса Каштанова уже заявила, что намерена обжаловать приговор.


Суд установил, что во время саммита БРИКС в Гоа Улюкаев потребовал у главы «Роснефти» Игоря Сечина 2 млн долларов за согласование покупки госпакета «Башнефти». Сечин согласился с поставленным условием, но, вернувшись в Москву, обратился в правоохранительные органы.


«Улюкаев действовал по заранее составленному плану, из корыстных побуждений. Вина Улюкаева подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств. <...> Денежные средства обвиняемому не вручались втайне, и он понимал происходящие события. Никакой формы подстрекательства не усматривается», — сказано в приговоре.


Обвинение просило для Улюкаева 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей. Сам бывший глава министерства во время процесса настаивал на своей невиновности и называл себя жертвой чудовищной провокации. 7 декабря в последнем слове экс-министр попросил у россиян прощения за то, что, «закружившись в бюрократическом хороводе», он сделал для страны «прискорбно мало».


Перед оглашением приговора Улюкаев заявил, что надеется на справедливое решение суда, выразил уверенность, что его жизнь после процесса в любом случае «будет долгой и счастливой», а также добавил, что минувшей ночью спал крепко. Тем не менее в суд экс-министр явился с вещами, пишут «Известия».

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