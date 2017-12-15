Дело об убийстве женщины на Бугринском мосту: полиция ищет очевидцев
Новосибирская полиция объявила розыск свидетелей происшествия, после которого в автомобиле Nissan Sunny на Бугринском мосту нашли тело женщины, — очевидцев просят обратиться в дежурную часть отдела
В пресс-службе ГУ МВД по НСО пояснили, что инцидент с этим автомобилем случился в ночь на 15 декабря с 0:00 до 1:00.
«Располагающих информацией об этом, а также имеющих записи видеорегистраторов просят обратиться в отдел полиции
Очевидцы рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте», что видели автомобиль Nissan Sunny на Бугринском мосту с самого утра. «Стоял поперёк правой полосы без заднего бампера, — пояснила жительница Новосибирска. — Чуть впереди были видны следы заноса».
В следственном управлении СК РФ по НСО уточнили, что тело 52-летней женщины было на заднем сиденье автомобиля. В ведомстве добавили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили в полиции, что труп женщины со следами побоев был обнаружен в 13:45.
Ранее в Новосибирске на улице Овражной найден скелет пропавшего полгода назад мужчины, в Следственном комитете сообщили, что следов криминала на теле погибшего нет.
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Алёна Истомина
Фото предоставлены пресс-службой ГУ МВД по НСО