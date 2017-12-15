Лучше пешком: вечерние пробки в Новосибирске достигли максимальных десяти баллов

Затор на площади Калинина

В Новосибирске вечерние пробки достигли максимальных 10 баллов — заторы полностью сковали движение в центре города.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, уровень загруженности дорог в городе достиг 10 баллов к 17:30. На картах отмечено около 20 аварий — большинство ДТП произошли на правом берегу.







В центре города скорость потока упала до минимальных 3 км/ч, в частности, на улицах Военная, Ядринцевская, Орджоникидзе. Затор на Большевистской растянулся почти на 4 км. Также особо осложнено движение на Ипподромской, улицах Владимировская и Дуси Ковальчук. Загружен Димитровский мост.





Светофор не работает на перекрёстке улицы Красина и проспекта Дзержинского.





На правом берегу особо осложнено движение на улицах около оперного театра и Центрального парка, на левом — в районе площади Маркса





На левом берегу движение сильно затруднено на улицах Ватутина, Немировича-Данченко и Петухова.





Одно из ДТП произошло на перекрёстке улиц Серафимовича и Титова. Движение в районе площади Труда осложняет отключенный светофор.







ДТП на перекрёстке улиц Серафимовича и Титова





Последний раз 10-балльные пробки в Новосибирске были 7 сентября. А перед этим максимальная загруженность дорог наблюдалась в середине июля после ливня.





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